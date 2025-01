Ante el reto de sintonizar con la actual tendencia del turista internacional

C. LUJÁN / E. P.

Virginia Ducrós Sáenz Domingo, 26 de enero 2025, 08:36 Comenta Compartir

Con la pandemia, el turismo internacional sufrió un duro revés. El cierre de fronteras protagonizó un hecho sin precedentes y tras su apertura paulatina no solo el sector ha estado observando su impacto. Grupos de investigadores se han volcado en analizar los cambios que ha experimentado y si se ha recuperado. «Hemos oído muchas veces que el turismo internacional ha repuntado y que está alcanzando máximos históricos. Nosotros nos planteamos si, pese a haber tenido una época tan mala por el covid, esto es así. Pero también nos hemos preguntado que si no hubiese habido pandemia, ¿cómo deberíamos estar (desde el punto de vista turístico)?», argumenta Aída Galiano, miembro del grupo de investigación de Análisis de Datos para la Economía y Empresa (Adaee) de UNIR.

Galiano es una de las autoras de un estudio donde analizan los cambios en las rutas de acceso a España; es decir, cómo llegaban antes los turistas y cómo lo hacen ahora. La principal conclusión recoge que obviando el método de transporte y centrándose solo en la llegada de personas, «no nos hemos recuperado hasta bien entrado 2022 y deberíamos estar un poco mejor de lo que estamos». La investigación se basó en cuatro vías de acceso: transporte aéreo, terrestre, ferroviario y marítimo.

Y observando esos datos, sí se aprecia un cambio en las preferencias. «Las llegadas por avión han repuntado, pero se ve un aumento con respecto al tren o al barco, cuyos datos no tendrían que ser tan buenos. El covid ha provocado un cambio en el comportamiento de los turistas y la forma en la que perciben los viajes y los trayectos». Galiano señala que «en una época sin covid, lo que nos dice la serie temporal es que no tendría que venir tanta gente por tren y barco como la que está llegando», lo que abre la posibilidad a un turismo más sostenible.

Países de origen

Esta investigación abarca varias líneas de estudio. Mientras siguen ahondando en las variables que expliquen ese cambio de tendencia, el grupo se encuentra ampliando el informe analizando el país de origen. «Los países que están cerca de España tienen un comportamiento similar al registrado antes y después de la pandemia»; sin embargo, se aprecia un auge importante de los viajeros nórdicos.

Queda, no obstante, que las estrategias de promoción turística estén en sintonía con esos signos de transformación que está mostrando el turismo en España y para ello son necesarias inversiones y la promoción de destinos sostenibles. «Para que esta recuperación sea sostenible tenemos que atender al cambio de tendencia, si no vas a optar por estrategias que no van a ir alineadas con esas opciones nuevas de los viajeros».

«Turismo trascendente», un nuevo modelo sostenible El «turismo trascendente» busca una conexión entre el viajero y su entorno y refuerza los lazos con las comunidades anfitrionas, por su carácter responsable y sostenible. Precisamente, la Feria Internacional de Turismo (Fitur) ha sido el marco elegido para presentar la Ruta del Barroco Andino, una iniciativa que busca fomentar el concepto de «turismo trascendente». Ha sido el Instituto de Transferencia e Investigación (ITEI) de UNIR, en colaboración con la Compañía de Jesús en Perú, la encargada de presentar esta iniciativa que combina historia, cultura y apoyo a la comunidad en la sierra sur peruana. El ITEI ha contribuido a la puesta en valor del patrimonio artístico que albergan los cuatro templos de su itinerario y que incluye la iglesia de la Compañía de Jesús en Cusco, la de San Pedro Apóstol en Andahuaylillas, la de San Juan Bautista en Huaro y la capilla de la Virgen Purificada en Canincunca. En la presentación en Fitur se ha recorrido la ruta –gracias a la realidad virtual han podido «vivir» parte de la ruta de manera inmersiva– y se ha estrenado un vídeo promocional. Al acto han asistido la ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Úrsula Desilú León; el embajador de Perú en España, Luis Iberico; el agregado cultural de Perú en España, Alonso Ruiz Rosas; la vicerrectora de Transferencia de UNIR, Isabel Díez Vial; la directora de proyectos de Patrimonio Cultural de UNIR, Ana Zabía; Meritxell Oms, directora de la Asociación SEMPA –que gestiona la Ruta del Barroco Andino–; y Francisco Pastor, investigador de ITEI de UNIR. Según Pastor, «el turismo trascendente invita a los viajeros a sumergirse en una experiencia auténtica, donde el arte y la espiritualidad se fusionan, ofreciendo momentos que dejan una huella imborrable» y donde los visitantes pueden «interactuar con las comunidades locales, aprender de sus tradiciones y participar en un intercambio cultural y espiritual únicos».

