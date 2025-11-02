Un año de luces y sombras en las demandas vecinales de Logroño

Logroño | Balance: un año del primer 'Patio de vecinos'

La serie 'Patio de vecinos' recorrió durante seis meses las asociaciones de vecinos de Logroño. Decenas de peticiones, demandas y reclamaciones fueron recogidas entre aquel primer reportaje publicado el 28 de octubre de 2024, que recorría El Campillo, y hasta el último del 28 de abril de este 2025, que visitaba la asociación de vecinos de 'Entre Ríos', en la cercana Lardero.

Un año y cinco días después, los mismos presidentes de las entidades vecinales que protagonizaron los encuentros en los barrios repasan qué demandas se han convertido en una realidad y cuáles no.

Realizadas o en marcha

Demandas culminadas

El Campillo: Apertura del primer supermercado y replanteamiento de la ubicación del recinto para macroconciertos.

La Cava-Fardachón: Finalización del parque de Las Tejeras, junto a Toyo Ito.

Centro: Conexión de Cien Tiendas, con la Glorieta y Portales.

Lobete: Apertura de Lope de Toledo con Juan Boscán y rotonda provisional.

El Cubo, Valdegastea y Parque de los Enamorados: Finalización de la renovación de la pasarela de Gonzalo de Berceo.

Adjudicadas o en proceso

Centro y El Carmen: Obras en la antigua estación de autobuses para el futuro centro intergeneracional. Obras adjudicadas en Beti Jai.

Cascajos: Adjudicadas obras para cubrir el parque Rosalía de Castro.

Madre de Dios: Derribo y acondicionamiento del antiguo convento. Inicio de construcción de viviendas sociales en plaza del Cuento.

Avezo (zona Oeste): Renovación de calles Vitoria y Lardero.

Anunciadas o en proyecto

Excuevas-Norte-Barriocepo: Desatasco PERI Barriocepo 31.

Yagüe: Proyecto del barranco del Horcajo.

El Campillo y San Antonio: Proyecto del barranco de Oyón.

La Cava-Fardachón y Montesoria: Proyecto del corredor sur.

Montesoria y Entre Ríos: Convenio en sector Ramblasque para urbanizar avenida de la Sierra.

Lobete: Paso de peatones elevado en Marqués de la Ensenada.

Avezo (zona oeste): Paso elevado en Duques de Nájera (Jesuitas).

El Cortijo: Arreglo del frontón.

Varea: Urbanización de aceras de Canicalejo y La Cadena.

Olvidados o sin fondos

Peticiones sin atender

La Cava-Fardachón: Conclusión del parque Juan Gispert y centro joven.

Siete Infantes-Las Gaunas: Polideportivo y ampliar la acera en la calle Siete Infantes.

Los Lirios: Pasarela y nuevo colegio.

Valdegastea: Refuerzo y reasfaltado de calzadas principales.

San José: Renovación del parque de Santa Juliana y de la plaza Maestro Lope y reurbanización de Beatos Mena y Navarrete.

El Carmen: Conexión del parque del Carmen y La Alhóndiga y arreglo de la plaza Monseñor Romero.

Yagüe y El Arco: Arreglo de las aceras de avenida de Burgos.

Parque de los Enamorados: Arreglo del parque y reactivar PERI Paula Montal.

El Cubo: Nueva rotonda en Carmen Medrano y entrada trasera por Las Norias.

El Campillo, San Antonio y Norte: Mejora de los accesos a la parte norte de la ciudad.

La Estrella: Límites marcados y reconocidos del barrio.

Reclamaciones recurrentes

Limpieza a fondo: Especialmente en áreas más transitadas y en las calles del centro histórico y Casco Antiguo.

Repintado de pasos de peatones: En muchas zonas, especialmente en la zona oeste y centro.

Calzadas, aceras y baldosas sueltas: Por toda la ciudad.

Iluminación: En la zona baja de El Cubo, en el parque del Ebro, en la Carretera del Cortijo...

Transporte público: Se reclaman más frecuencias, más paradas (para la Carretera del Cortijo) y mejor distribución.

Ocio nocturno: Frenar las molestias de ruido y suciedad, así como velar por el estricto cumplimiento de la normativa de terrazas.

