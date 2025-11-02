Un año de luces y sombras en las demandas vecinales de Logroño
Repaso por los logros conseguidos y los proyectos por hacer en los barrios de la capital riojana
Logroño
Domingo, 2 de noviembre 2025, 14:35
La serie 'Patio de vecinos' recorrió durante seis meses las asociaciones de vecinos de Logroño. Decenas de peticiones, demandas y reclamaciones fueron recogidas entre aquel primer reportaje publicado el 28 de octubre de 2024, que recorría El Campillo, y hasta el último del 28 de abril de este 2025, que visitaba la asociación de vecinos de 'Entre Ríos', en la cercana Lardero.
Un año y cinco días después, los mismos presidentes de las entidades vecinales que protagonizaron los encuentros en los barrios repasan qué demandas se han convertido en una realidad y cuáles no.
Realizadas o en marcha
-
Demandas culminadas
El Campillo: Apertura del primer supermercado y replanteamiento de la ubicación del recinto para macroconciertos.
La Cava-Fardachón: Finalización del parque de Las Tejeras, junto a Toyo Ito.
Centro: Conexión de Cien Tiendas, con la Glorieta y Portales.
Lobete: Apertura de Lope de Toledo con Juan Boscán y rotonda provisional.
El Cubo, Valdegastea y Parque de los Enamorados: Finalización de la renovación de la pasarela de Gonzalo de Berceo.
-
Adjudicadas o en proceso
Centro y El Carmen: Obras en la antigua estación de autobuses para el futuro centro intergeneracional. Obras adjudicadas en Beti Jai.
Cascajos: Adjudicadas obras para cubrir el parque Rosalía de Castro.
Madre de Dios: Derribo y acondicionamiento del antiguo convento. Inicio de construcción de viviendas sociales en plaza del Cuento.
Avezo (zona Oeste): Renovación de calles Vitoria y Lardero.
-
Anunciadas o en proyecto
Excuevas-Norte-Barriocepo: Desatasco PERI Barriocepo 31.
Yagüe: Proyecto del barranco del Horcajo.
El Campillo y San Antonio: Proyecto del barranco de Oyón.
La Cava-Fardachón y Montesoria: Proyecto del corredor sur.
Montesoria y Entre Ríos: Convenio en sector Ramblasque para urbanizar avenida de la Sierra.
Lobete: Paso de peatones elevado en Marqués de la Ensenada.
Avezo (zona oeste): Paso elevado en Duques de Nájera (Jesuitas).
El Cortijo: Arreglo del frontón.
Varea: Urbanización de aceras de Canicalejo y La Cadena.
Olvidados o sin fondos
-
Peticiones sin atender
La Cava-Fardachón: Conclusión del parque Juan Gispert y centro joven.
Siete Infantes-Las Gaunas: Polideportivo y ampliar la acera en la calle Siete Infantes.
Los Lirios: Pasarela y nuevo colegio.
Valdegastea: Refuerzo y reasfaltado de calzadas principales.
San José: Renovación del parque de Santa Juliana y de la plaza Maestro Lope y reurbanización de Beatos Mena y Navarrete.
El Carmen: Conexión del parque del Carmen y La Alhóndiga y arreglo de la plaza Monseñor Romero.
Yagüe y El Arco: Arreglo de las aceras de avenida de Burgos.
Parque de los Enamorados: Arreglo del parque y reactivar PERI Paula Montal.
El Cubo: Nueva rotonda en Carmen Medrano y entrada trasera por Las Norias.
El Campillo, San Antonio y Norte: Mejora de los accesos a la parte norte de la ciudad.
La Estrella: Límites marcados y reconocidos del barrio.
-
Reclamaciones recurrentes
Limpieza a fondo: Especialmente en áreas más transitadas y en las calles del centro histórico y Casco Antiguo.
Repintado de pasos de peatones: En muchas zonas, especialmente en la zona oeste y centro.
Calzadas, aceras y baldosas sueltas: Por toda la ciudad.
Iluminación: En la zona baja de El Cubo, en el parque del Ebro, en la Carretera del Cortijo...
Transporte público: Se reclaman más frecuencias, más paradas (para la Carretera del Cortijo) y mejor distribución.
Ocio nocturno: Frenar las molestias de ruido y suciedad, así como velar por el estricto cumplimiento de la normativa de terrazas.