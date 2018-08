De Los Ángeles a Sidney Marco Mota frente al monumental Teatro de la Ópera de Sidney. :: M.M. Marco Mota Estudiante riojano en Australia JAVIER ARMAS/M.M. Martes, 14 agosto 2018, 23:12

El joven logroñés Marco Mota estudia el grado en Ingeniería Biomédica en la UC3M (Universidad Carlos III de Madrid) desde hace cuatro años. Este intrépido estudiante se trasladó el curso pasado a la University of California Riverside (del sistema de la Universidad de California) gracias a un programa de intercambio con universidades no europeas. Su curso académico en EEUU fue una experiencia que le marcó mucho y por ello decidió repetir en otro lugar del mundo. Su nuevo destino fue Sidney, concretamente la University of New South Wales (UNSW).

A mediados de febrero llegó a Australia, un país del que dice que es «increíble». Su vida allí «es completamente diferente, desde la mentalidad de la gente y sus costumbres hasta la naturaleza del lugar», añade Marco. Aunque «solo» ha estado en la costa este de Australia, asegura que volverá. En su opinión, Sidney es «una ciudad cara pero con mucho que ofrecer». «La fauna es flipante: koalas, ualabíes, canguros, uómbats y así una larga lista de animales habitan el territorio australiano», cuenta Marco. También destaca los numerosos viajes que ha realizado en el medio año que lleva viviendo en aquel lugar, como a Japón, Nueva Zelanda y Singapur.

La vida «es completamente diferente a la española, sobre todo en cuanto a los horarios de las comidas, porque a las 12 de la mañana comes y a las 5 de la tarde ya has cenado», agrega. Además, en Sidney, las playas están cerca del centro de la ciudad y por ello, puede coger la tabla de surf y la bici para tomar «un par de olas entre clase y clase».

Respecto a su vida universitaria, explica que se la esperaba «más sencilla», a pesar de que su actual universidad está considerada como una de las mejores en el ámbito ingeniero del hemisferio sur. Asimismo, ha podido conocer estudiantes de puntos distantes de la geografía mundial, lo que le ha aportado «una increíble mezcla de culturas».

En cuanto a su futuro explica: «No lo tengo claro, pero aún me queda medio año para acabar el TFG (trabajo fin de grado)». Cuando lo finalice, comenzará a plantearse las posibilidades que tiene, aunque estarán casi seguro ligadas con el extranjero.

A pesar de haber ganado en independencia y habilidad a la hora de desenvolverse en un lugar fuera de la zona de confort, añora España. Entre las cosas que más echa de menos destaca «poder quedar un par de horas para charlar con una caña y por supuesto la comida, que se aprecia mucho ya que aquí cualquier cosa decente es cara».