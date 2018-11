Andestaba: Copete de bar La Fundación del Parque del Carmen Escudo del bar del Parque del Carmen. / L.R. Muchos aciertos esta semana para dar con el enigmático escudo flanqueado por leones LA RIOJA Logroño Lunes, 19 noviembre 2018, 13:45

Por aquí andábamos con dudas sobre su dificultad, claro que al final uno pasa por donde pasa y mira donde mira, con lo cual, no para todo el mundo es igual de fácil. Pero esta semana sí que se ha notado que este rinconcito de Logroño es muy transitado porque lo habéis acertado 22 personas. No, no estaba en El Espolón, sino en el Parque del Carmen.

Se trata del escudo que adorna, a modo de copete el tejado del bar del céntrico parque de Logroño y que está jalonado por dos leones. Debajo se explica más detalladamente: Bar La Fundación como se puede ver en la respuesta.

Esta semana ya se nos ocurrirá una nueva 'maldad' que os obligará a mirar la ciudad con detalle. Hasta el viernes.