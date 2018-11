Esta es la foto que os planteamos para el desafío Andestá de esta semana. Unas ventanas sin cristales y con las persianas destartaladas y con el frío que hace. Seguro que pasas a menudo por ahí. No es complicado, pero es posible que sí. Eso no lo sabemos y nos sorprende también a nosotros. Ya lo sabes, si conoces la respuesta no dudes en escribirnos a la siguiente dirección: digital@diariolarioja.com