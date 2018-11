SON AMIGOS Y RESIDENTES EN LOGROÑO

Frase más repetida del debate de ayer: «Estoy de acuerdo». Beatriz Arraiz estaba de acuerdo con Pablo Hermoso de Mendoza, quien a su vez estaba de acuerdo con Beatriz Arraiz. Sobre todo, los dos estaban de acuerdo en criticar a Cuca Gamarra, tercera pata de una discusión que no fue tal. Hay debates más encendidos en alguna comunidad de propietarios cuando llega la factura del combustible. De modo que la única víctima de la bondadosa tertulia en que derivó la pretendida contienda entre los aspirantes a encabezar la lista del PSOE logroñés fue la actual alcaldesa.

Porque en realidad fue Gamarra esa sombra invisible que justificaba esta puesta en escena tan insólita: dos socialistas discutiendo cara a cara, no a través de intermediarios como suelen. Dos socialistas que sospechan que los mejores días del PP han pasado así en La Rioja como en Logroño, de modo que llega la hora de medir el nivel de agua de la piscina municipal. Arraiz ya sabía que hacía pie. Hermoso lo comprobó hace un par de meses, cuando abandonó la empresa privada para catapultarse al protagonismo que le reservan las primarias. Y como los dos saben que un exceso de agresividad da fatal en las cámaras, se prodigaron todas esas caricias que pudo ver la audiencia de TVR, con el afecto que se le supone a todo querido compañero de partido. Natural que el presentador les animara a integrarse en la misma lista.

Sin embargo, bajo la calma aparente de la superficie fluyen esas airadas aguas subterráneas donde se dilucida quién gana y quién pierde el domingo. Ayer, ambos pactaron tablas y sólo se obsequiaron con el tipo de colleja cariñosa que se reserva a quien bien se quiere. «La política no es una empresa», avisó Arraiz a su rival. «La gente tomó nota» de quién no acudió al fallido debate inicial, le replicó Hermoso. Pellizcos de monja. Casi parecía el plató de 'First Dates'. O el del 'Un, dos, tres': dos amigos, residentes en Logroño. El morbo estaba afuera. El morbo estaba en el censo de simpatizantes. El morbo estallará hoy.