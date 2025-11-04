Alertan del «grave peligro» que supone el paso de peatones de la recta del Seminario Un grupo de usuarios denuncia «cómo los vehículos circulan a una velocidad excesiva» por el último tramo de avenida de la Paz y exige medidas para «el calmado del tráfico»

Javier Campos Logroño Martes, 4 de noviembre 2025, 12:36

«Alertamos del grave peligro que supone el paso de peatones ubicado en el entorno del número 137 de avenida de la Paz». Así se manifiesta un grupo de trabajadores y vecinos que transitan a diario por el entorno de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), en la conocida como recta del Seminario de Logroño, último tramo de la citada avenida. Una zona donde, según denuncian «ciudadanos preocupados por la seguridad vial en la zona», más vale extremar la precaución ante el riesgo de sufrir un atropello.

«Diariamente, somos testigos de cómo los vehículos circulan a una velocidad excesiva por esta recta, ignorando a menudo la presencia de peatones que intentan cruzar. La sensación de inseguridad es constante; muchos conductores no frenan, y los que lo hacen, a menudo lo hacen bruscamente en el último segundo, creando situaciones de pánico», explican en un escrito dirigido tanto al Ayuntamiento como a la Policía Local.

Ampliar Antes de llegar al paso, y en ambos sentidos, ya hay reductores de velocidad, insuficientes según la denuncia ciudadana. Miguel Peche

El grupo en cuestión, de hecho, añade que, «lamentablemente», sus temores se confirmaban en la mañana de este lunes «al producirse un atropello que ha requerido hospitalización, un hecho que probablemente ya conste en los registros oficiales» (una mujer de 25 años resultaba herida tras ser arrollada a la altura del número 123, según informó SOS Rioja 112). «No es un incidente aislado; es la consecuencia inevitable de la falta de medidas de calmado de tráfico en un punto con alta afluencia de peatones (trabajadores, estudiantes y vecinos)», advierten.

Por ello, solicitan formalmente «que se estudie e instale de manera urgente una medida física de reducción de velocidad, como un resalto (o paso de peatones elevado) antes del cruce, o cualquier otra solución técnica (semáforo con pulsador, radar informativo) que garantice la seguridad de los viandantes» (ya hay reductores antes del paso, en ambas direcciones, pero insuficientes atendiendo a la denuncia). «Rogamos que tomen acción inmediata para inspeccionar la zona antes de que tengamos que lamentar una tragedia mayor», avisan.