Alcampo recoge material escolar para su donación en La Rioja
Esta iniciativa se pondrá en marcha el 10 de septiembre
L. G. B.
Viernes, 15 de agosto 2025, 18:06
El comercio Alcampo en La Rioja participa en la quinta edición de su campaña nacional de recogida de material escolar.
Esta iniciativa se pondrá en marcha el 10 de septiembre y busca apoyar a los niños y niñas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Se habilitará un punto de recogida en sus instalaciones.
