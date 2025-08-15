LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Dependientes del comercio apoyando la campaña. ALCAMPO

Alcampo recoge material escolar para su donación en La Rioja

Esta iniciativa se pondrá en marcha el 10 de septiembre

L. G. B.

Viernes, 15 de agosto 2025, 18:06

El comercio Alcampo en La Rioja participa en la quinta edición de su campaña nacional de recogida de material escolar.

Esta iniciativa se pondrá en marcha el 10 de septiembre y busca apoyar a los niños y niñas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Se habilitará un punto de recogida en sus instalaciones.

