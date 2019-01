Agua por el día y por la noche El agua sale a borbotones tras romper varias baldosas. / L.S. Dos reventones de tuberías, una en Ramírez de Velasco, y otra en Vara de Rey, jalonaron la jornada L.J.R./M.J.L. LOGROÑO. Sábado, 19 enero 2019, 00:02

La ciudad cerró ayer la jornada con dos roturas de tuberías de lo más espectaculares a la par que molestas para sus vecinos. La primera, a mediodía, anegó el entorno de la calle Ramírez de Velasco y Gonzalo de Berceo, y la segunda, ya por la noche, llenó de agua Vara de Rey y el entorno del intercambiador de autobuses Banco de España.

La 'acuática' jornada arrancó con los vecinos de la zona oeste en sus quehaceres diarios, apurando las últimas horas de la mañana y con un ritmo del barrio roto (literalmente) minutos después de las 13 horas. Lo hizo con tanto silencio como espectacularidad: hacia las 13.10 horas reventaba una de las tuberías del subsuelo a la altura del número 12, en las inmediaciones de su confluencia con la calle Gonzalo de Berceo. El suelo cedió, levantó varios centímetros una placa de asfalto y el agua comenzó a emerger. No fue un géiser, pero el agua no encontró freno (hasta que llegaron los operarios municipales y cortaron el suministro) y acabó inundando el tramo final de Ramírez de Velasco y parte del doble carril en sentido Gran Vía de Gonzalo de Berceo. Esa fue la vía de escape del agua que acabó llegando hasta la calle Industria.

El centro de estética de Paloma Espinosa se ubica en el epicentro de la inundación y ella lamentaba su infortunio fregona en mano. Apenas tres metros separan su negocio del reventón. «Es nuestra tercera inundación en tres años», decía recordando una tormenta que les arrancó el toldo y una tubería de la comunidad en la que se integra su local. «No estaba en ese momento en el centro. Me han llamado y he venido rápidamente», explicaba mientras se organizaba con sus familiares para achicar agua. «Las dos cabinas estaban con agua aunque creo que a las máquinas no les ha afectado. Ha reventado y ha entrado todo aquí directamente. No entiendo qué ha pasado si hace cuatro días que han terminado de arreglar la calle y han cambiado todo», decía una vez superado el disgusto inicial. Es la hora del seguro, asumía.

Pasadas las 18 horas los servicios municipales restablecieron el suministro de agua en la zona oesteUna vez sellada la salida de agua a la calle Vara de Rey, los arreglos definitivos de la tubería se realizarán hoy

Junto a su negocio, Carmen García, de Periódicos y Revistas Carmen, se sofocó cuando el agua amenazó con entrar a un local, pero el corte llegó a tiempo. Además, los bomberos tuvieron que achicar el agua de una lonja próxima.

Por la tarde noche, poco antes de las ocho, el reventón fue en Vara de Rey 11-13. «¿Onda expansiva, más tuberías cerradas por miedo a las heladas, coincidencia...?», se preguntaba el concejal del área, Jesús Ruiz Tutor, sin tener todavía la respuesta. Para él, se trata de averías normales en el área, si bien esta vez se dan las circunstancias de las dos el mismo día y la espectacularidad que presenta que una sea en pleno centro un viernes por la tarde.

Si la avería de Ramírez de Velasco pudo ser solucionada por completo ayer, la de Vara de Rey se afrontará hoy. La salida de agua quedó resuelta enseguida, pero los arreglos definitivos se han pospuesto a esta mañana.