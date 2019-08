Agosto de socavones y lodo La calle Vitoria, ayer por la mañana, tras el segundo reventón que inundó un tramo de la vía. :: i.m.Zapata La calle Vitoria sufre dos reventones de tuberías de fibrocemento en dos días I.M. ZAPATA / A. ARTEAGA LOGROÑO. Lunes, 5 agosto 2019, 22:05

La calle Vitoria de Logroño volvió a sufrir ayer la rotura de una tubería de agua potable que afectó a los portales 5, 7 y 9 de la vía, los mismos que se habían visto damnificados el viernes por otro reventón. Sobre las 12 de la mañana se abría la acera a la altura del portal número 7 -el viernes fue frente al número 5- y el agua y el barro anegaban ese tramo de calle, donde se encuentran los contenedores. La situación no es nueva ni cuestión de un par de días: la zona arrastra problemas en el sistema de tuberías desde hace meses. En enero ya hubo una cadena de roturas que, aunque comenzó en la zona de Beratúa y Ramírez de Velasco, afectó a la calle Valcuerna, Lardero e, incluso, llegó hasta Vara de Rey. Entonces hubo inundaciones, corte de suministros y daños en garajes y negocios que ahora temen revivir los habitantes de la zona.

Los vecinos de las viviendas afectadas se mostraban molestos ante tal repetida situación. Una mujer que salía del portal número siete con su carro para hacer las labores diarias explicaba que el reventón de las tuberías supone un gran trastorno, sobre todo para las personas mayores. «Yo no tengo problema porque soy joven y me puedo ir de casa cuando quiera». En cambio, hay otros vecinos a los que el corte de agua les perjudica mucho más: «Mi vecina está cuidando de su hermana enferma y no puede estar pendiente de bajar al punto de agua constantemente», explicaba. El reventón del viernes fue «terrible» según contaba la afectada. «Vinieron los mangueros pero estuvimos sin luz y sin agua hasta el sábado por la mañana, que lo arreglaron». Bajo su punto de vista, los técnicos municipales se demoraron demasiado: «Ese día a las siete de la tarde debería haber quedado arreglado».

Un poco más adelante, una pareja con dos niños pequeños entraba al portal encharcado con barro. «Sin agua, mal», decían. Los vecinos explicaban que era el segundo día que ocurría lo mismo y con dos niños resulta mucho mas difícil sobrellevar la situación. «No les puedes bañar, tampoco se puede cocinar...», comentaban. Su remedio para ayer era: ir a la piscina para que se refresquen los pequeños, comprar más garrafas de agua y salir a cenar fuera.

Los cortes de agua provocan trastornos a los habitantes de los tres portales afectadosSe habilitó un suministro provisional y hoy se espera poder realizar la reparación de ese tramo LA FRASE Adrián Calonge Concejal de Patrimonio «La solución definitiva pasaría por renovar las tuberías de la acera sur desde Fundición a Chile»

Según explicaban los técnicos del Ayuntamiento de Logroño y confirmaba Adrián Calonge, el concejal de Patrimonio y Centro Histórico, el nuevo incidente derivaba precisamente del sucedido viernes y se debe a que la presión generada tras una rotura «puede afectar al resto de tuberías de fibrocemento en las zonas donde hay alguna debilidad». Tras el reventón del viernes se habían renovado cuatro metros de tubería -actuación que atestigua un tremendo socavón en la acera, cubierto y vallado-, pero la nueva reparación tendrá que esperar a hoy, lunes. Lo que sí se pudo hacer ayer fue cortar el agua, realizar labores de limpieza y poner un punto de agua para los vecinos. Ya por la tarde, se estableció un suministro con un empalme provisional, operativo desde las 17 horas para los tres portales afectados.

Adrián Calonge explicaba ayer que hace unos años ya se renovaron las tuberías de la acera norte y que el Ayuntamiento entiende que «la solución definitiva pasaría por renovar también la red de la acera sur de la calle, desde Fundición hasta Chile», lo que resolvería el problema a largo plazo.