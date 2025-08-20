LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La hemeroteca

Agosto paraliza la información

Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:15

Imagen -

El parón veraniego fuerza al periodista a buscar bajo las piedras. Hace 50 años no era una excepción. Que si se eliminará el peso de ... papel en el peso de la carne, que si se planea una nueva plaza de toros en Prado Viejo, que si hay que ampliar el paso rodado por El Villar de Arnedo donde vivía y trabajaba el alcalde Enrique Sáez Cordón, con 18 cargos para llevarse un único sueldo a casa. También había héroes del deporte como los montañeros Miguel García y Pablo García que hollaron el Cervino, o los ciclistas Reyes Pérez y Jesús García 'Kaiku I' que hicieron una cicloturista de 325 kilómetros. El perlotari Kenedy estaba a punto de debutar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En libertad los tres detenidos por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  2. 2 Un interno de la residencia Los Manitos de Calahorra agrede a una trabajadora hasta dejarla inconsciente
  3. 3

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  4. 4 El caso de la vaca secuestrada (y devuelta) del Días de Norte
  5. 5 Los nuevos rendimientos: de 5.250 kilos por hectárea en San Vicente a los 1.950 de Hornos o Medrano
  6. 6

    El proyecto riojano de inteligencia artificial en español se ralentiza durante la licitación
  7. 7 Pablo Franco, nuevo hombre fuerte del Consejo Regulador
  8. 8

    El futuro da muchas vueltas
  9. 9

    «Como riojanos, lo último que queremos es que se tenga que devolver el dinero»
  10. 10

    Una lealtad que se paga con el abandono

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Agosto paraliza la información

Agosto paraliza la información