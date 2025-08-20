Agosto paraliza la información
Miércoles, 20 de agosto 2025, 08:15
El parón veraniego fuerza al periodista a buscar bajo las piedras. Hace 50 años no era una excepción. Que si se eliminará el peso de ... papel en el peso de la carne, que si se planea una nueva plaza de toros en Prado Viejo, que si hay que ampliar el paso rodado por El Villar de Arnedo donde vivía y trabajaba el alcalde Enrique Sáez Cordón, con 18 cargos para llevarse un único sueldo a casa. También había héroes del deporte como los montañeros Miguel García y Pablo García que hollaron el Cervino, o los ciclistas Reyes Pérez y Jesús García 'Kaiku I' que hicieron una cicloturista de 325 kilómetros. El perlotari Kenedy estaba a punto de debutar.
