El portavoz del Partido Riojano (PR+) de Logroño, Rubén Antoñanzas.
Logroño

El PR+ afirma que 4 de cada 10 euros recortados del presupuesto por Escobar afectan a servicios sociales

El PP va a aprobar este jueves en el Pleno el Presupuesto para el año que viene gracias a su mayoría absoluta

Efe

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 15:46

Comenta

El portavoz del Partido Riojano (PR+) de Logroño, Rubén Antoñanzas, ha afirmado este miércoles que 4 de cada 10 euros «recortados» por el alcalde, Conrado Escobar, del presupuesto de 2025 afectan a servicios sociales.

En una nota, se ha referido al «recorte» de 4,15 millones de euros que aprobará el PP este jueves en el pleno gracias a su mayoría absoluta, de los cuales 1,73 millones se detraen de la partida de servicios sociales, «que es una de las áreas más sensibles y afecta a las familias con mayores dificultades».

Ha asegurado que Escobar cerrará el año consolidando un modelo de gestión económica que es «perjudicial» para Logroño, basado en la «política de recortes y en ofrecer peores servicios» a la ciudadanía.

Antoñanzas ha explicado que este acuerdo «no es un hecho aislado y es consecuencia de la improvisación y falta de planificación del equipo de Gobierno», ya que, según afirma, «en ocho meses, el PP ha aprobado cuatro recortes presupuestarios por valor de 6,76 millones de euros, para cuadrar un presupuesto mal diseñado que nació con un agujero de 8 millones».

El portavoz regionalista ha explicado que este año suman ya 2,74 millones de euros menos para ayudas de emergencia social, cortes de luz y gas o programas que realizan empresas que trabajan con colectivos vulnerables. «No podemos olvidar que un tercio del presupuesto de servicios sociales de este año ha quedado sin ejecutar», ha apostillado.

Otras partidas afectadas por los recortes

Antoñanzas ha recordado que, además de servicios sociales, los ajustes que se han aprobado este año afectan a partidas sensibles y esenciales como cooperación al desarrollo, limpieza viaria, transporte público, seguridad ciudadana o mantenimiento de los servicios como tráfico, alumbrado público o infraestructuras básicas.

Como ejemplo ha puesto el «recorte» de 130.000 euros en limpieza viaria, que se suma a otros aprobados a lo largo de este año en la unidad de Medio Ambiente, a pesar de que las quejas de la ciudadanía por la suciedad de la ciudad son constantes.

El portavoz regionalista ha advertido que esta forma de gobernar basada en la improvisación y mala planificación se repetirá el próximo año, con un presupuesto mal diseñado de nuevo. «Se ha aprobado con un ahorro neto negativo de 1,5 millones de euros y hay partidas, como personal, que se hicieron con una previsión de crecimiento irreal y que tienen que ser modificadas de forma inmediata», ha asegurado.

