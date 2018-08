La Administración se lía la manta verde a la cabeza Desde el Gobierno de La Rioja se reconoce que las granizadas sufridas en verano han deteriorado el estado de algunas jardineras, que en total cubren 2.700 metros cuadrados de fachada.:: / Juan Marín Los jardines verticales han aparecido en Logroño de la mano de los Gobiernos regional y central mientras los vecinos observan su mantenimiento como un problema a la larga | La cubierta vegetal del Palacio de Justicia es seguida de cerca ante algunos signos de deterioro JAVIER CAMPOS Logroño Lunes, 27 agosto 2018, 21:32

Cuando el nuevo Palacio de Justicia inició su actividad entre finales del 2016 y principios del 2017, los vecinos del entorno ya llevaban meses admirando sus novedosas fachadas verdes y algunos incluso aventuraron el problema que su mantenimiento en condiciones iba a suponer y que ahora, pasado el tiempo, parece confirmarse.

La cubierta vegetal que rodea lo que en su día fue el antiguo cuartel militar de Murrieta y que acoge la nueva sede judicial comienza a presentar los primeros signos de deterioro a ojos de todos pese a que, según aquellos vaticinios vecinales, la Administración regional no ha parado de trabajar desde entonces para su conservación en buen estado.

800 plantas trepadoras, que rodean todo el edificio tecnológico, pasarelas de acceso al centro e incluso las cubiertas transitables del mismo, tuvieron un comienzo difícil. / Juan Marín

Un estado del que ya advertía un estudio técnico que data de agosto-septiembre del 2017, es decir, hace un año, y que llevaba a sus responsables a seguir de cerca la evolución del singular manto. El informe, resumido para Diario LA RIOJA por el Gobierno autonómico, hacía cinco consideraciones de importancia ante lo que estaba pasando. Y las granizadas del presente verano en Logroño no han hecho sino agravar el problema.

Se habla de un volumen de sustrato 'explotado' -las raíces están confinadas en jardineras con un volumen determinado y el desarrollo aéreo es proporcional al mismo, por lo que aunque la situación en el sustrato sea ideal no puede haber más desarrollo de la parte aérea-; del exceso de calor y sequedad ambiental -son factores que provocan paradas en el crecimiento, clorosis, muerte de hojas y brotes, y acortan el período de vida de las plantas, lo cual se aprecia claramente en la diferencia de crecimiento entre la fachada de orientación sur y el resto-; de las altas temperaturas -que también es perjudicial para las raíces, pues aunque el sustrato está aislado del galvanizado con porexpán es de suponer que en verano el sustrato se calentará por encima de lo normal y esto ralentizará o parará la actividad radicular-; y del propio crecimiento natural de algunas de las variedades -si no se podan tienen un desarrollo pobre y desestructurado y si se podan se provoca la brotación por la zona inferior, pero entonces no cubren la malla-.

Vegetación deteriorada en el Palacio de Justicia. / Juan Marín

Además, la diversidad de variedades existentes con características y necesidades diferentes hace el resto y, por ello, «se aprecia claramente la adaptación de cada variedad al entorno: algunas soportan mejor los rayos directos de sol, exceso de temperaturas y sequedad que otras, o se adaptan mejor al crecimiento en macetas porque tienen menor desarrollo radicular».

«También el desarrollo es muy diferente, algunas cubren la parte inferior, otras salen deslavazadas, otras cubren mejor toda la superficie, algunas tienden a desarrollarse por los extremos y defoliarse por la base, etc.», concluían ya entonces.

«Yo ya lo pensé desde que lo vi por primera vez... muy bonito, sí, pero a ver lo que dura. Y no creo que sea por mantenimiento, porque se ve a personal con frecuencia, pero tendrían que haber pensado si algo así era posible o no», expresan desde la aledaña calle Viveros. Pareceres, uno por vecino; diagnóstico, el de los técnicos. «La replantación se realizará si fuera necesario; si bien, hasta el momento, no nos han trasladado los técnicos que haya jardineras realmente muertas y que deban ser sustituidas», sentencian desde el Gobierno de La Rioja, quien debe mover ficha y así lo ha estado haciendo hasta el momento.

Trabajo constante

La Administración regional licitó mediante procedimiento abierto a mediados del 2017 el contrato de mantenimiento de la jardinería del Palacio de Justicia, adjudicada a Javier Pastor Viveros y Jardinería hasta noviembre del 2019 y siendo posible prorrogarse. El coste del servicio es de 9.831,25 euros al año y los detalles de qué tareas hacer y cómo realizarlas están especificados en el pliego de prescripciones técnicas. Hay labores que hay que ejecutar hasta 24 veces al año, con lo que queda claro que el trabajo es continuo y constante.

La Comunidad Autónoma, de hecho, ya tiene algo de experiencia al respecto con el Centro tecnológico de La Fombera, donde hace una década las plantas trepadoras que rodean todo el edificio también dieron problemas. Hoy, y según fuentes oficiales, todo funciona y el servicio de mantenimiento se realiza «de forma satisfactoria». Del mismo también se encarga la empresa Viveros Pastor por algo más de 35.000 euros desde abril del 2018 a marzo del 2020.

La fachada de la antigua comisaría, lo mismo que la cubierta vegetal, con criterios estéticos pero también de sostenibilidad, crece 'salvaje' a la espera de reabrir el edificio. / Juan Marín

Los jardines verticales, tan de moda hoy en día, embellecen los espacios y mejoran la calidad del aire capturando el polvo y las partículas suspendidas, además de absorber el CO2 y producir oxígeno. Así se nos dice y así están llegando a la capital de La Rioja... de la mano de las Administraciones públicas.

También la del Estado se ha sumado con la reforma integral del edificio de la antigua comisaría de la calle Doctores Castroviejo en Logroño, donde puede verse una de sus fachadas verdes, que mantiene la constructora, según indica la Delegación del Gobierno en La Rioja, «con el estado que debe tener». Y ello pese a que en los últimos días algunos vecinos han protestado precisamente por lo contrario que en el Palacio de Justicia, es decir, por la frondosidad de un muro vegetal que parece crecer 'salvaje'. Tanto, que los tallos ya comienzan a sobresalir de la propia fachada y se ven fuera de alineación.