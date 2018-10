Adiós a las margaritas Puesto en el Mercado de las Flores de Logroño en una imagen de archivo / Jonathan Herreros Especies más exóticas y poco conocidas protagonizan el Mercado de las Flores que desde hoy se abre en Joaquín Elizalde ÁFRICA AZCONA Martes, 30 octubre 2018, 08:58

El Mercado de las Flores, que desde hoy se instalará en la plaza Joaquín Elizalde de Logroño con motivo de la celebración del día de Todos los Santos, será una oportunidad para comprar, pero también una ocasión para poder descubrir las últimas tendencias en arte floral. Los crisantemos y claveles volverán a estar presentes, pero junto a las flores más tradicionales, se podrán encontrar productos más exóticos y arreglos florales no tan conocidos por los compradores. Pedro Cubero, presidente de la Asociación de Floristas de la FER, señaló ayer en la presentación de la nueva campaña, junto a la concejala de Comercio, Pilar Montes, que los gustos están cambiando y los tradicionales claveles o margaritas y composiciones grandes ya no se llevan tanto, a excepción de los pueblos, «donde se siguen llevando, seguramente porque son más resistentes a los rigores del tiempo». Entre el público más joven cada vez se piden composiciones más pequeñas y con flores más exóticas, lo que atribuyó a que «no se preocupan tanto como los más mayores» y que, además, «las tradiciones cambian, ahora se incinera más y no hay tanto panteón o tumba en el suelo, de manera que el espacio para poner flores es más reducido».

Desde hace unos tres años, cuando se bajó el IVA, los precios «más o menos se van manteniendo» y oscilan «entre los 25 y 30 euros para el centro más sencillo y los 200, 300 o hasta 500 euros para las composiciones más caras. «Hay quien se gasta este dinero», aseguró.

El Mercado de las Flores se celebra durante los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, en horario ininterrumpido de 8.00 a 20.00 horas los dos primeros días, y el día 1 finalizará sobre las 14.00 horas. Durante estos días las ventas pueden suponer hasta el 40% del negocio anual de las floristerías, motivo por el cual el Consistorio logroñés y la asociación de la FER han querido que el Mercado de las Flores «responda a las expectativas de calidad de los consumidores». Una calidad, insistió Montes, que viene avalada «por la profesionalidad que ya nos han demostrado las empresas que participan cada año con su amplia trayectoria, algunas de ellas desde su anterior ubicación en la Glorieta del Doctor Zubía».

La relación de expositores que acudirán a su cita anual es la siguiente: Flores Canoe, Centro De Jardinería Vivaria, Eduardo Andreu Escribano, Picaflor, Viveros La Gisela, Flores Blanca, Viveros Arlequín, Floristería Ikebana, Iris Floristería y Juan Luis Del Río Beltrán.