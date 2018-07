El adiós de la librería Colón María Isabel Calvo posa en el interior de la librería Colón de Logroño. / MIGUEL HERREROS Cierra uno de los históricos quioscos de prensa de Logroño | María Isabel Calvo se jubila con el deseo de descansar después de muchos años sin vacaciones, abriendo de lunes a domingo DIEGO MARÍN A. Logroño Sábado, 28 julio 2018, 20:30

El próximo lunes la librería Colón de Logroño ya no volverá a abrir. Se acaban 55 años de labor diaria, de lunes a domingo. Su responsable, María Isabel Calvo Yubero, se jubila. Mañana domingo será su última jornada de trabajo. Con ella se irá buena parte de la historia de la venta de prensa de la ciudad. En su despacho, inundado de revistas y periódicos, también de cuadernos de crucigramas, libros, material escolar y alguna chuchería, María Isabel atiende a sus últimos clientes.

La librería la atendió en un primer momento, al abrirla en 1963, su hermano José María, quien murió dos años después en el trágico accidente de tráfico de Pradillo, dado que fue una de las doce víctimas mortales de aquel suceso. Entonces su padre, José María Calvo Peña, dejó su trabajo en Nueva Rioja para atender la librería junto a su esposa. Al jubilarse el matrimonio Calvo Yubero, María Isabel dirigió en solitario un negocio en el que había empezado a trabajar a los 16 años. Tras 48 años sin unas solas vacaciones, ahora sueña con poder disfrutar del descanso en agosto, a sus 64 años.

«Por un lado me da mucha pena porque son muchos años. Por otro pienso que hay que vivir, que se tiene que pasar esta etapa de la vida y empezar otra porque no sabemos lo que va a pasar mañana», explica María Isabel. Antaño abría de 6 a 14.30 y de 17 a 20 horas, la mitad del día, aunque desde hace cinco años sólo abre por la mañana.

Ella no piensa que haya cambiado mucho su negocio, sigue habiendo cómics y colecciones de cromos, prensa... «Sólo son distintos, siempre hay cuentos, tebeos y cromos porque siempre hay niños. Lo único que ha cambiado es que ahora hay muchas más revistas», asegura María Isabel. Ni siquiera ha cambiado la clientela porque, afirma, ha heredado compradores. «La clientela que he tenido siempre es la familia, padres e hijos», subraya, y añade: «A ellos les pasa como a mí, que les da mucha pena que cierre, y algunos me dicen que ahora debo aprovechar para disfrutar».