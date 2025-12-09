Logroño honrará a su patrona, la Virgen de la Esperanza, con una semana repleta de actos Dos conferencias sobre el Libro de Actas de 1641 y su restauración y la ofrenda floral popular centran la programación entre el 10 y el 18 de diciembre

Los actos de celebración en honor a la patrona de Logroño, la Virgen de la Esperanza, se desarrollarán entre el 10 y el 18 de diciembre con el foco en la restauración del Libro de Actas de la Cofradía, que data de 1641. Además de la tradicional eucaristía del día 18 y de la posterior procesión en honor a la Virgen de la Esperanza por las calles del Casco Antiguo, el día 14 de diciembre se reeditará la ofrenda floral popular por la calle Portales, con ánimo de que se convierta en un evento perdurable en años venideros.

El programa que honrará a la patrona de Logroño será, en palabras de la concejala de Festejos, Laura Rivas, una «celebración cercana, viva y abierta a todos los logroñeses y visitantes». «Estamos ante una programación que combina tradición, historia y devoción por nuestra Patrona», ha destacado Rivas.

Las dos conferencias del ciclo programado abordarán la reciente restauración del Libro de Actas de la Cofradía, que data del año 1641 y que ha corrido a cargo de Códice Rioja. En este sentido, el lunes 15 de diciembre, a las 20.00 horas, en la Iglesia de Santiago el Real, las restauradoras explicarán el proceso de restauración del histórico volumen. El martes 16, también a las 20.00 horas y en el mismo espacio, Bruno Escalona ofrecerá una ponencia para contextualizar históricamente el libro y presentar nuevos hallazgos.

Otro de los actos más relevantes y emotivos es la ofrenda floral popular a la Virgen, que tendrá lugar el domingo 14, a las 12.30 horas, al inicio de la calle Portales, durante cuyo transcurso actuará el Grupo Contradanza y se interpretará el himno de la Cofradía.

Asimismo, del 10 al 18 de diciembre tendrá lugar una Novena diaria a las 19.00 horas en la Iglesia de Santiago el Real. El miércoles 10 de diciembre, a las 20.00 horas, se celebrará el acto de bienvenida e imposición de medallas a los nuevos cofrades. El sábado 13 de diciembre, a las 20.00 horas, la Iglesia de Santiago acogerá la entrega de las Medallas de Honor de la Cofradía. A continuación, se hará entrega de los premios del Certamen de Dibujo y Poesía, y la asociación de Gigantes y Cabezudos visitará el templo para bailar ante la imagen de la Virgen. Posteriormente, en la plaza de la Oca, se ofrecerá una chocolatada popular. A las 20.00 horas, tendrá lugar la imposición de insignias a representantes de casas regionales y vendimiadores 2025.

Los actos institucionales continuarán el miércoles 17, con la llamada a Concejo desde el Ayuntamiento de Logroño a las 18.40 horas, antes de acudir a la Ofrenda Floral Institucional y a las Solemnes Vísperas en la Iglesia de Santiago el Real a las 18.50 horas. El día de la Patrona, jueves 18 de diciembre, se celebrará la Solemne Eucaristía en la Iglesia de Santiago a las 12.00 horas, presidida por el Obispo de la Diócesis, Santos Montoya. A las 13.00 horas dará comienzo la procesión por las calles del Casco Antiguo de nuestra ciudad. Ese mismo día, a las 19.00 horas, tendrá lugar la Novena y la bendición de niños y embarazadas en la Iglesia de Santiago.

La hermana mayor de la Cofradía Virgen de la Esperanza, María José González, ha destacado las dos conferencias sobre el Libro de Actas de la Cofradía, que le otorgan relevancia y pone a la entidad en su contexto histórico. Del mismo modo, González también ha hecho hincapié en la flora la ofrenda floral, un evento «abierto a todo el público, a todas las personas que lo deseen, que pueden acudir para ofrecerle un detalle a la Virgen. Por último, ha señalado que los Gigantes y Cabezudos bailarán en el interior del templo de Santiago en una cita muy especial.