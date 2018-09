Cs achaca a un 'olvido' del PP el retraso en la adjudicación del nudo de Vara de Rey San Martín, en el puente de Vara de Rey, junto al soterramiento. / J. M. San Martín denuncia que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de LIF 2002 sus tres parcelas 5 meses después de licitar las obras J. C. Martes, 4 septiembre 2018, 23:24

Logroño. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño, Julián San Martín, denunció ayer que las obras del nudo de Vara de Rey, anunciadas en abril del 2017 por el equipo de Gobierno para entre finales del año pasado y principios de éste, no se han adjudicado porque al equipo de Gobierno se le ha 'olvidado' la cesión de sus tres parcelas municipales que junto a otra de la comunidad autónoma completan los terrenos.

«Se licitan y, cuando se van a adjudicar, se dan cuenta de que no disponen del 100% del suelo», criticó San Martín, quien recordó que la cesión se ha aprobado recientemente -en Junta de Gobierno Local el pasado 16 de agosto-, cinco meses después de abierto el concurso.

El portavoz 'naranja' lamentaba por ello la «dejadez», la «desidia» y la «falta de voluntad» del PP con las obras que culminarán la fase 1 del soterramiento, lo que se ha visto traducido en «más retraso».

«De nuevo sufrimos la mala gestión de este equipo de Gobierno del PP que, a pesar de los años que lleva en la Alcaldía, es capaz de olvidar un trámite tan importante... esto es lo que pasa cuando no se gestiona bien, cuando se decide retirar a ciertos funcionarios que no les bailan el agua, y que son los que entienden de urbanismo», arremetió duramente San Martín, quien sentenció que «sin Cs, el PP no estaría haciendo nada».

San Martín también se refirió al PERI Ferrocarril, «un proyecto mejorado por Ciudadanos». «Se trata de una actuación que ha sido aprobada en su trámite inicial pero que todavía no se ha llevado al pleno del Ayuntamiento para su aprobación definitiva», dijo San Martín para añadir que «ni siquiera está contemplado en trámite» -otro ejemplo, a su juicio, de la «parálisis» del PP-. Y de la plaza de México, «cuyas obras han sido impulsadas por nosotros».

La alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, preguntada por los periodistas, respondió contundente: «Ciudadanos lo único que sabe es criticar y obstaculizar... y no ha sabido ni ha demostrado su capacidad para hacer nada en su corta estancia en el Ayuntamiento».