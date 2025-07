Las trampas contra la accesibilidad en Logroño

Félix Ruiz posa junto a una calle que no permite el paso de sillas de ruedas y motos por la estrechez del hueco que queda entre los coches y el bordillo del arbolado.

Qué maravilla es caminar por Logroño, que rápido se llega a los sitios y qué agradables sus paseos, celebran a menudo sus habitantes y visitantes. «Logroño es una ciudad que se disfruta a pie», dicen las guías y artículos turísticos. Para la mayoría sí, para los 10.203 riojanos con alguna discapacidad física recorrer las calles de la capital es un periplo repleto de riesgos y obstáculos.

Cuando la rampa de un autobús no funciona, para muchos es imposible subir a la línea deseada y toca probar suerte con el siguiente. Cuando las terrazas sobrepasan los parámetros establecidos se rompe el diseño de itinerario peatonal de anchura mínima de 1,80 metros que posibilita la circulación de una o más sillas de ruedas. Cuando no se dan las suficientes licencias para Eurotaxis adaptados el tiempo de espera de los usuarios necesitados puede ser interminable. Y cuando los andamios ocupan las aceras a veces toca dar la vuelta y buscar otra ruta.

Pese a los intentos de mejora y un progreso evidente en la materia, la accesibilidad universal es todavía un objetivo utópico. Lo más problemático es lo que pasa desapercibido para la mayoría. La calle quiere ser pensada como un espacio neutral, pero los alcorques y las baldosas también son factores de discriminación social. Cuidar su estado y asegurar el estado de las aceras es un propósito de interés común, pues cualquier día son suscpetibles de convertirse en barreras personales.

Félix Ruiz Mayor tiene 80 años y una enfermedad rara que comparte síntomas con el párkinson, pérdida de sensibilidad, dificultades para hablar, vértigos... Hasta hace cuatro meses caminaba con ayuda de un andador y ahora se desplaza con una moto para personas con discapacidad. Antes de esto fue graduado en Derecho, administrados de fincas y fundador de las autoescuelas Universidad y Mayor. «En 75 años no había pisado un hospital, fue jubilarme y empezar todos los problemas, que ni siquiera se sabe de dónde vienen, conmigo dan palos de ciego», dice Félix.

Desde que se agravaron sus problemas de movilidad es miembro de La Rioja sin Barreras, asociación que trabaja para terminar con las trabas arquitectónicas presentes en la región. «Tenemos varios servicios, pero la falta de accesibilidad es el mayor problema a resolver para las personas con movilidad reducida», asegura su arquitecto técnico Javier Lacalzada.

De hecho, Félix acude todas las semanas al fisioterapeuta de la asociación y participa en algunas de las actividades que organizan, aunque cada vez con menos frecuencia. «Me cuesta la vida ir y volver a la asociación, el miedo me paraliza, ya no salgo más que para lo necesario», justifica.

Un paseo arriesgado

Para poder conocer de cerca la situación de Félix y de las personas que se mueven en sillas de ruedas o vehículos similares, Diario LA RIOJA le acompaña a dar una vuelta por la ciudad.

Las primeras barreras ya se imponen al salir de casa y cruzar el primer paso de cebra. Junto a la rotonda del reloj de sol, tres farolas y la intromisión de los coches aparcados sobre el itinerario peatonal imposibilitan el paso de su vehículo. «Cualquier día me quedo atascado con la moto en una de estas calles, porque no es la única», denuncia Félix.

Ampliar La pendiente, las grietas y el desnivel convierten cruzar un paso de peatones en una actividad de riesgo. Sonia Tercero

Hay que conocer bien el camino cuando se circula con vehículos para movilidad reducida. Quedarse atrapado con una de las motos implica movilizar 70 kilos de aparato, todo un arte que a Félix le cuesta manejar por la edad y las características de su enfermedad. Justo en la plaza Escocia, también en las inmediaciones de su vivienda, se queda estancado en el canal del parque. «Claro que es necesario que pase el agua, pero no todos son igual de profundos, algunos es imposible cruzarlos. Hay maneras y maneras de hacer las cosas».

Ampliar Félix Ruiz maniobra para atravesar un canal de paso de agua presente en parques y plazas que atasca su moto. Sonia Tercero

El vaivén de la moto al atravesar baldosas levantadas y vías mal pavimentadas y cruzar pasos peatonales desnivelados provoca un impacto enorme sobre su cuerpo, agravando los dolores propios de la enfermedad y creando otros nuevos en los riñones y lumbares.

Félix ha sido siempre un gran amante de los libros. «Donde más tiempo he pasado en mi vida ha sido en la Biblioteca de La Rioja», confiesa. Ahora siente una pena enorme al no poder acudir a diario a su templo literario. Subir el escalón de la entrada con la moto o tener que salir lo suficientemente rápido del ascensor como para que no le coman las puertas le causa un estrés «insoportable». Tampoco le resulta sencillo explorar las estanterías o acudir a los encuentros culturales que tienen lugar en el edificio.

Ampliar Además de sobrepasar el bordillo del portal, Félix se enfrenta al peso de la puerta, que tampoco se aligera con una llave automática que abre y cierra demasiado rápido. Sonia Tercero

En general, acercarse al centro de Logroño es una misión complicada. Las calles del Casco Antiguo tienen más relieves y están abarrotadas de gente que «muchas veces no dejan paso porque piensan que es fácil esquivarles», explica Félix, convencido de que es la hora de «abrir una brecha y concienciar a la gente y a los ayuntamientos».

Espera que se pueda mitigar el balanceo, que se arreglen las calles y se tenga en cuenta que salir a la calle a cumplir recados, a visitar amigos o simplemente a pasear es una cuestión de dignidad y de calidad de vida. «Cuando estoy en la calle corro riesgos y me convierto es un riesgo, al cruzar las calzadas se me considera un vehículo por ir en la moto, sobre la acera un peatón más, no hay nada claro. Pienso que es más fácil quedarme en casa», finaliza.

