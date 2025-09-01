Abre la pasarela de Gonzalo de Berceo La actuación de mejora, que cuenta con un presupuesto de 469.686,74 euros, está siendo realizada por la empresa Construcciones Mariano López Navarro

La Rioja Lunes, 1 de septiembre 2025, 18:37

Alivio para los numerosos vecinos de Logroño que tienen que pasar entre Gonzalo de Berceo y la calle Fuenmayor. La pasarela que une estas dos partes de la ciudad, cortadas por la vía férrea, por fin está operativa, aunque solo en parte, dado que únicamente pueden usarse las rampas porque las obras de rehabilitación a la que se ha sometido esta infraestructura todavía no han terminado en la parte de las escaleras.

La actuación de mejora, que cuenta con un presupuesto de 469.686,74 euros, está siendo realizada por la empresa Construcciones Mariano López Navarro, e incluye la reparación de la estructura o la sustitución de peldaños y descansillos.