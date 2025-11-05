Más de 850.000 euros para los seguros municipales del Ayuntamiento de Logroño de 2026 y 2027 La Junta de Gobierno Local aprueba las nuevas pólizas de seguros de responsabilidad civil, de daños patrimoniales, de automóviles y de hogar por el plazo de dos años

Javier Campos Logroño Miércoles, 5 de noviembre 2025, 14:00

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado este miércoles los cuatro lotes en los que se desglosa el contrato para el servicio de pólizas de seguros del Ayuntamiento de Logroño desde diciembre de 2025 hasta noviembre de 2027, es decir, durante los dos próximos años. Un contrato que asciende, en esta ocasión, a más de 850.000 euros.

Así, las pólizas de responsabilidad civil, de daños patrimoniales y la de hogar han sido adjudicadas a Mapfre España por 391.160 euros, 312.340 euros y 15.360 euros (todas exentas de IVA), respectivamente. Y la de seguro de automóviles, por su parte, ha sido para Helvetia Compañía Suiza por 135.098,18 euros (también exenta de dicho impuesto).

De igual manera, la misma Junta ha aprobado la licitación del contrato del servicio de dirección, explotación, conservación y mantenimiento de los equipos implantados en el plan de emergencia de la presa del embalse de La Grajera por una cuantía de 103.382,40 euros (IVA incluido), que se desglosan en cinco anualidades, desde febrero de 2026 hasta enero de 2030.

Recordar que en dicho plan se establecen «las medidas preventivas ante eventuales emergencias para minimizar el riesgo a la ciudadanía ante una eventual rotura», en palabras de la portavoz municipal, Celia Sanz.