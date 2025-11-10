LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

A 775 pesetas la cántara en 1978

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:37

«Una vez finalizada la vendimia, se van ultimando los trabajos de descube y prensado dentro de la elaboración de los vinos de la presente ... campaña», escribía entonces el corresponsal de Cenicero de Diario LA RIOJA. «En el aspecto económico, aunque minimizado por la reducida cosecha, se puede resaltar el aIza da los precios». «A 775 pesetas la cántara, se ha vendido vino 'a tapón de lago'», titulaba el periódico. Una vendimia, aquella de 1978, que puede recordar en parte a la actual, la de 2025, con una muy reducida producción, vinos de calidad, pero, en este último caso, sin precios que compensen a los productores de uva o vino.

