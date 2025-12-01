Casi 5.000 escolares, en los programas locales de seguridad vial este curso El Parque Infantil de Tráfico busca promover «hábitos seguros como peatones, ciclistas y pasajeros, además de reforzar la convivencia»

La Rioja Logroño Lunes, 1 de diciembre 2025, 19:13

La concejala de Infancia, Juventud y Educación, Laura Lázaro, ha visitado este lunes a los alumnos de Primaria del CEIP Caballero de la Rosa que participan en el programa de Educación Vial que ofrece el Ayuntamiento de Logroño en el Parque Infantil de Tráfico, «con el objetivo de que los escolares aprendan reglas de convivencia civil y pautas específicas para una movilidad segura».

«El Consistorio lleva 29 años apostando por la seguridad vial con mayúsculas, sobre todo la de los más pequeños», ha recordado Lázaro, ha cifrado en 5.000 el número de escolares que pasará por los distintos programas el presente curso (iniciado en septiembre). Así, por un lado, el Parque Infantil de Tráfico desarrolla sus programas destinados a los alumnos de Tercer Ciclo de Primaria de los centros de la ciudad (5º y 6º). Con el objetivo de promover «hábitos seguros como peatones, ciclistas y pasajeros, además de reforzar valores de convivencia ciudadana», está previsto que participen en el mismo 2.931 alumnos de 33 centros.

El parque desarrolla también Educación Vial para Infantil y para el resto de cursos de Primaria (de 1º a 4º), modalidad que comenzará el 27 de mayo del 2026 y finalizará el 17 de junio, y estará dirigida a 449 participantes.

De igual manera, del 4 de octubre al 17 junio, el programa 'La Bici en la Escuela' se desarrolla también con el objetivo de introducir la bicicleta como medio de transporte sostenible en el día a día de los alumnos de 2º la ESO. Para este curso han confirmado su participación 15 centros con una previsión de 1.494 alumnos.

Fuera del calendario escolar, el horario de tardes del Parque Infantil de Tráfico permite que niñas y niños de hasta 14 años disfruten gratuitamente de las instalaciones, que desde septiembre ya las han utilizado unos 290 menores.