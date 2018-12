Casi 1.500 personas podrán votar en las primarias del PSOE logroñés Los candidatos del PSOE, en el plató de 'La Lupa', de TVR. / J. HERREROS El proceso de inscripción de simpatizantes concluye con más de un millar de apuntados, que podrán ir a la urna junto a los 440 afiliados M.J.LUMBRERAS LOGROÑO. Viernes, 30 noviembre 2018, 23:40

Ahora sí es difícil vaticinar qué va a pasar en las primarias del PSOE logroñés. Y ello porque el millar largo de inscritos en las dos semanas dedicadas a ello duplica a la militancia de la agrupación, que cuenta con 419 afiliados, a los que también se suman los 13 integrantes de Juventudes Socialistas que no tienen doble afiliación (PSOE-JSE) y otras 7 personas de afiliación directa.

Quedan por comprobar los empadronamientos de 55 de los anotados estas últimas dos semanas. Cinco personas ya han quedado fuera al constatarse que figuraban en las agrupaciones de otros municipios, indican en el PSOE logroñés.

Ha sido Ferraz -el PSOE federal- quien ha hecho la revisión de datos oportuna y la subsanación de errores, si bien el área de afiliación del PSOE nacional ya ha emitido su informe por el que se determina la formación del censo de votación de las primarias socialistas para la Alcaldía de Logroño.

Además, el comité organizador de las primarias ya ha cerrado los detalles de la jornada de votación que se celebrará mañana y que se desarrollará en la primera planta de la sede socialista de la Plaza Martínez Zaporta. Los logroñeses -afiliados al PSOE en Logroño e inscritos- podrán ejercer su derecho al voto de 9 de la mañana a 21 horas.

Quienes acudan a las urnas -se dispondrán hasta tres mesas- podrán elegir entre la secretaria general de la agrupación, Beatriz Arraiz, reelegida hace un año con el 67,5 por ciento de las papeletas, si bien en aquella ocasión la participación fue escasa y apenas llegó a los 120 votantes, y el candidato 'sorpresa' de esta ocasión, Pablo Hermoso de Mendoza, que llegó arropado por algunos concejales y miembros del comité local. Aunque se planteó la posibilidad de más aspirantes, no salió adelante. Uno no llegó a presentar los avales y la otra decidió finalmente no concurrir. Los dos que sí concurren, y que han realizado numerosos actos para dar a conocer sus propuestas estos días, irán mañana a la sede de Martínez Zaporta a emitir su voto con un cuarto de hora de diferencia. Y si las primarias, que ya se habían probado más veces, han tenido esta vez como novedad la ampliación del cuerpo electoral con simpatizantes, también la confección de listas tiene su peculiaridad en esta ocasión.

La última palabra, Ferraz

¿Qué pasa después? El PSOE tiene un procedimiento de elaboración de candidaturas de fecha 10 de noviembre. El documento señala que las agrupaciones, la logroñesa en este caso, podrá proponer su lista, si bien ésta no será vinculante y se consultará al candidato escogido. La Ejecutiva local la elevará a la regional y ésta, a su vez, acompañada de un informe y de las recomendaciones precisas, la mandará a la comisión federal de listas, que podrá incluir nombres no propuestos por las asambleas correspondientes. La aprobación última corresponderá al comité federal, a Ferraz.