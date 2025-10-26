LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El inicio de la Gran Vía concentra los ingresos más elevados Juan Marín

Las zonas ricas de Logroño triplican la renta de los barrios más empobrecidos

Los entornos jóvenes de la ciudad son los más dependientes de los salarios, mientras que las rentas de alquileres e inversiones destacan en los más adinerados

Sergio Martínez

Sergio Martínez

Logroño

Domingo, 26 de octubre 2025, 08:24

Comenta

Entre los vecinos de Gran Vía o avenida de Madrid y los del barrio de San José y Madre de Dios de Logroño media un ... abismo socioeconómico que la estadística de distribución de renta de los hogares del INE ha vuelto a cifrar en euros. Los hogares de las zonas más adineradas de la capital riojana cuentan, de media, con una renta que triplica la de los más pobres, distanciándose en más de cincuenta mil euros de ingresos netos. La renta per cápita también marca distancias parejas, de los 26.921 euros del entorno de la céntrica plaza de la Paz a los poco más de 10.000 euros de calles como Caballero de la Rosa o Alcalde Emilio Francés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Calzados Ebro cierra a fin de mes su tienda de la calle Chile en un proceso de liquidación ordenada
  2. 2 Localizado el conductor que atropelló a una mujer en patinete en avenida de Madrid
  3. 3 Los defensores del Rioja se ponen la capa
  4. 4 Rescatado un hombre de debajo del puente de la AP-68, a la altura de Cenicero
  5. 5 El marcador | Los resultados de la jornada
  6. 6

    Regreso al seminario de Albelda
  7. 7 San Román amplía su museo al aire libre
  8. 8

    Felicitaciones, críticas por los hospitales y hurtos de escolares, en el Teléfono del Lector
  9. 9

    Capuletos y Montescos en Los Lirios
  10. 10

    La ampliación de plazas de Enfermería duplica el número de alumnos riojanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Las zonas ricas de Logroño triplican la renta de los barrios más empobrecidos

Las zonas ricas de Logroño triplican la renta de los barrios más empobrecidos