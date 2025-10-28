La Zona de Bajas Emisiones de Logroño sigue su proceso técnico de desarrollo

El Ayuntamiento de Logroño anunció hace poco más de un año su intención de establecer la Zona de Bajas Emisiones –una figura obligatoria para ... todos los municipios de más de 50.000 habitantes– en los barrios de San José y Madre de Dios, precisamente los más empobrecidos de la capital. La noticia llegó con sonada polémica por el entorno escogido y con las reticencias mostradas por el equipo de gobierno, pero mantiene sus trámites para ponerse en funcionamiento, según las nuevas previsiones, a mediados de 2027.

Desde el Ayuntamiento capitalino afirman actualmente seguir trabajando a nivel técnico e interno en el desarrollo de esta nueva Zona de Bajas Emisiones, delimitada por las calles Madre de Dios al norte, Luis de Ulloa por el este, avenida de la Paz por el sur y al oeste, Doce Ligero.

Según la información facilitada por el consistorio capitalino, se permitirá la libre circulación en todas las calles de la Zona de Bajas Emisiones a los vehículos a motor que dispongan de los distintivos medioambientales 0 Emisiones, Eco, C y B. La principal restricción llegará para los no residentes, que tendrán prohibido el acceso a ese entorno si no cuentan con ninguna de las etiquetas ambientales requeridas, si bien se implantará un periodo de moratoria.

Esta primera fase de la Zona se prolongará hasta tres años después de la entrada en vigor de la misma y posteriormente podrán redefinirse las condiciones de acceso. Según las primeras informaciones, la entrada en funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones se fijaba para los primeros meses de 2026, sin embargo, la página web del Ayuntamiento de Logroño fija ahora un calendario más lejano. En el segundo semestre de 2027 se prevé su puesta en marcha con una moratoria de seis meses, con aviso de infracción sin sanción. Será a partir de 2028 cuando comiencen las restricciones anunciadas de forma definitiva, que en esa primera fase solamente afectarán a los no residentes que no cuenten con dispositivo medioambiental.

Cuatro etiquetas que fijan beneficios y limitaciones

Cada vez es más común ver en nuestras calles vehículos con la pegatina ambiental –en función de su impacto en el medio y su eficiencia energética– que no cuentan con significación en La Rioja pero que en otras comunidades, principalmente en grandes ciudades, resultan imprescindibles para circular e incluso ofrecen ventajas de aparcamiento. La etiqueta 0 Emisiones la llevan los vehículos más limpios, los eléctricos e híbridos con una autonomía de más de 40 kilómetros, mientras que el distintivo 'Eco' es para coches de gas y los híbridos menos autónomos.Vehículos de gasolina posteriores a 2006 y diésel desde 2015 tienen la 'C' y los de gasolina entre 2000 y 2005 y los de diésel 2006-2014, la 'B'.