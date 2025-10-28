LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Zona de Bajas Emisiones de Logroño sigue su proceso técnico de desarrollo

El Ayuntamiento anunció hace un año restricciones al tráfico en los barrios de Madre de Dios y San José que no se esperan hasta 2027

Sergio Martínez

Sergio Martínez

Logroño

Martes, 28 de octubre 2025, 07:13

Comenta

El Ayuntamiento de Logroño anunció hace poco más de un año su intención de establecer la Zona de Bajas Emisiones –una figura obligatoria para ... todos los municipios de más de 50.000 habitantes– en los barrios de San José y Madre de Dios, precisamente los más empobrecidos de la capital. La noticia llegó con sonada polémica por el entorno escogido y con las reticencias mostradas por el equipo de gobierno, pero mantiene sus trámites para ponerse en funcionamiento, según las nuevas previsiones, a mediados de 2027.

