Los sacerdotes congoleños Guy Richard Biasalamoko y Desiré Mpumbulula, junto al ecuatoguineano Atanasio Nguema, a las puertas del Seminario Diocesano de Logroño. Miguel Peche

Vocaciones africanas para la Iglesia riojana

Relevo ·

Diez curas del Congo, Guinea Ecuatorial, Nigeria o Gabón ayudan a mantener abiertas las 256 parroquias riojanas

Víctor Soto

Víctor Soto

Logroño

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:18

Comenta

La llegada del primer sacerdote africano a la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño hace una década tenía un punto de exotismo y curiosidad. ... Sin embargo, a día de hoy, las vocaciones llegadas del sur se han convertido en un puntal de la Iglesia riojana. Con los últimos nombramientos pastorales, son diez los clérigos africanos que ya están ejerciendo su labor pastoral en La Rioja.

