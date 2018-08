LA VISITA DE LA OIVE A LOGROÑO

La directora de la Organización Interprofesional del Vino (OIVE), Susana García Dolla, participó la semana pasada en una jornada para informar de las actividades de la entidad a un nutrido grupo de bodegueros. No le gustó a la directora, hasta el punto de cuestionar ayer las intenciones en una carta al director, la información de Diario LA RIOJA sobre la reunión. García Dolla estaba anunciada en la atención a medios de comunicación antes de la jornada, aunque no pudo llegar a tiempo y pasó directamente al estrado.

Después de una exhaustiva explicación sobre la OIVE, el auditorio calificó las cuotas obligatorias de «impuesto revolucionario», «robo por el artículo 33»... y, según avanzaban las preguntas, más se caldeaban los ánimos. La directora pidió disculpas porque comenzaron a girarse ya en el 2017 las cuotas, sin apenas ser operativa la OIVE, pero también dejó claro que quien no pague, recibirá un burofax amenazante (ya está llegando) y, finalmente, será la AICA la que recaude la cuota con una importante sanción incluida.

Entre otras cosas, García Dolla concretó que, además de para la promoción de vino genérica, la OIVE puede ser determinante para decidir, por ejemplo, sobre el crecimiento del potencial vitícola español, aunque por ahora no había ejercido esta competencia. Igualmente, aclaró que de las dos ramas que forman la Interprofesional, comercial y productora, solo paga la primera -por extensión de norma todas las bodegas del país-. Ahora bien, según concluyó el público, sin los viticultores no hubiera sido posible constituir la OIVE, así que participan 'gratis', mientras paga el resto, lo quiera o no. En ese momento, se acuñó entre los bodegueros el término 'pagafantas', palabra que, tal y como se contextualizaba en la información cuestionada por la directora, ella también empleó en tono distendido y al final de la jornada: «Siento que os sintáis como 'pagafantas'», dijo... En todo caso, la única oferta que hizo ante las protestas de las bodegas sobre 'pagar y no decidir' fue que «se asociaran a la FEV» para formar parte de la OIVE. No gustó tampoco al auditorio que en el último anuncio de la campaña de verano se promocione el tinto de verano y la sangría: «Los productores de sangría también pagan», aclaró la directora.

Por último, preguntada expresamente por si la OIVE podía aumentar las cuotas en el futuro la directora fue clara: «No creo que la cuota suba porque hay dinero recaudado, pero sí podría multiplicarse por dos o por diez, siempre que haya una estrategia que lo justifique». Para García Dolla, incorporar esta respuesta a la información publicada por Diario LA RIOJA es prueba de «alarmismo», aunque para el que escribe es tremendamente significativo. Probablemente, si la directora de la OIVE hubiera sabido que entre los más de 50 bodegueros cabreados había también un periodista, quizá hubiese contestado de otra forma.