VINO, PAN Y PERIÓDICO

Para mi abuela, que aún vive pero ya no puede leer (y bien que le pesa), el periódico era un elemento cotidiano fundamental, como el pan y el vino. Estas tres sustancias formaban en su cabeza una trinidad tan irrefutable y misteriosa como la que decían los curas en misa. Ella jamás concibió comer nada sin su vaso de tinto ni su corrusco de pan: los alimentos que caían en el plato, así fueran pochas o patatas con chorizo, eran cosas accesorias y hasta cierto punto intercambiables, pero el vino y el pan -por este orden- constituían los pilares de toda dieta rectamente ordenada. Esa categoría esencial, nutritiva, alcanzaba también La Rioja (entonces Nueva Rioja), cuyas hojas, además, gozaban de una extraña eternidad. Un día informaban y al día siguiente esas mismas noticias, despojadas ya de todo interés, cobraban vidas inesperadas: envolvían chorizos, limpiaban parrillas, empapaban humedades, protegían los suelos, iniciaban la combustión de una pira de sarmientos... Aquella inopinada sucesión de reencarnaciones me convenció desde bien pequeño de que el periódico en papel es, pese a su venerable apariencia decimonónica, un artefacto de tecnología punta todavía no superado. No diré que quise estudiar Periodismo por aquellos recuerdos infantiles, pero sí que, cuando empecé a trabajar en este oficio, siempre tuve presente que un periódico -además de interesante y bien escrito- debe ser útil a su audiencia. Muchos años después, cuando subí a la hemeroteca y descubrí las líneas del Prospecto inaugural, me di cuenta de que ya don Facundo, el fundador, había atinado al enunciar su propósito de tratar «con entera imparcialidad de juicio y libre de todo apasionamiento» las diversas cuestiones «de palpitante interés» que surgen en la provincia. En ciento treinta años de historia, ha habido momentos de entusiasmo y de desfallecimiento, de aciertos y de errores, de luz y de oscuridad (ahí los cuarenta años de dictadura), pero aquella máxima fundacional continúa vigente. Las mil cosas que suceden cada día en el mundo siguen necesitando de alguien que las ordene con criterio, las cuente con galanura y, en la medida de lo posible, las explique. Ya sea en papel o por internet, el periódico sigue siendo necesario. Tanto o más que el pan.