EL VINO EN LA NUEVA PAC

En el contexto de la reforma de la Política Agrícola Común que se debate actualmente, hay un sector al que, como riojana, no puedo evitar seguirle la pista muy de cerca. Se trata del vino, que se encuentra muy presente tanto en el informe sobre el nuevo modelo de planes estratégicos del que soy ponente, como en el debate sobre el nuevo proyecto de reglamento de la Organización Común de los Mercados (OCM), en el que los caldos de calidad juegan un papel protagonista.

En términos generales, la propuesta de la Comisión Europea es globalmente bastante conservadora a la hora de introducir grandes modificaciones al esquema de apoyo vitivinícola, que ha funcionado bastante bien los últimos años, a excepción de algunos cambios, en apariencia técnicos, que podrían tener consecuencias no siempre positivas.

Una de las ideas de la Comisión que más me ha llamado la atención es la autorización de la especie vitis lambrusca en las variedades de híbridos que podrían ser usadas para la elaboración de vinos de denominación de origen e indicación geografica. Me ha sorprendido por tratarse de una cepa de escasa calidad, por lo que me cuesta entender la utilidad que tendría esa medida, a la que me opongo firmemente. Es de esperar un debate intenso en torno a este asunto, teniendo en cuenta que el ponente francés del proyecto de informe parlamentario sobre OCM, el francés Eric Andrieu, apoya, desafortunadamente, la propuesta de Bruselas.

Sin embargo, en el proyecto del ponente francés, hay alguna idea que aplaudo, en especial, la del uso del símbolo internacional 'E' para representar el valor energético en las etiquetas. Desde luego pienso que esa simplificación seria positiva, así como otorgar a las bodegas la posibilidad de hacer uso de soportes digitales para la información de ingredientes al consumidor, lo que permitiría agilizar el sistema de etiquetado sin que ello dé lugar a elevados costes. Creo que en los tiempos que corren el consumidor ya está preparado para hacer uso de las nuevas tecnologías en sus compras.

En cuanto al régimen de autorizaciones de plantación, el debate que está teniendo lugar en torno a los nuevos textos legislativos de la PAC es la oportunidad perfecta para ampliarlo más allá del año 2030. En la pasada reforma, cuando se decidió esta fecha como límite para el sistema de autorizaciones, parecía muy lejana. Pero el tiempo vuela y el sector de los vinos de calidad pide un marco de estabilidad mayor que le permita programar su actividad más allá de ese año. A este respecto, la Comisión Europea no ha considerado oportuno introducir ninguna modificación y la solución que plantea el ponente socialista del Parlamento Europeo arroja demasiadas incertidumbres. Andrieu propone borrar la fecha límite del reglamento al tiempo que se pronuncia a favor de revisar el régimen en el 2023. Si ello saliese adelante, desaparecería la garantía de permanencia del sistema de autorizaciones hasta al menos el 2030. El ponente parece querer pasar por alto el hecho de que el derecho europeo obliga de forma ineludible a marcar una meta final para los regímenes basados en cupos de producción.

Por mi parte, creo que la solución jurídica más adecuada es la de retrasar a una fecha más tardía la finalización del régimen de autorizaciones. El año 2050 es la opción que he propuesto en las enmiendas que acabo de depositar en el Parlamento Europeo, dejando 20 años más de margen a un sector que necesita disponer de esa seguridad para seguir controlando su potencial productivo, control que es una de las bases de su éxito.