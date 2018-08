VINO: MÁS ALLÁ DEL 2030

Las sucesivas reformas de la Política Agrícola Común han dado lugar a una creciente liberalización de los mercados agrícolas, mediante el progresivo desmantelamiento de los instrumentos de gestión de los mercados y de la oferta. Ese proceso ha desencadenado, muy a nuestro pesar, fuertes crisis de precios, como la vivida hace varios años en el sector de la leche, y la que tiene lugar en estos momentos en el sector del azúcar europeo. Hace unos días, precisamente, varios eurodiputados de España, Italia y Croacia recibimos una respuesta de la Comisión Europea a un escrito en el que manifestábamos nuestra preocupación ante el bache por el que atraviesa el sector azucarero tras la eliminación del régimen de cuotas. En su réplica, Bruselas optaba por mirar hacia otro lado.

Ahora mismo el único sector que cuenta con un régimen que permite controlar el potencial de producción es el del vino. Al menos hasta 2030. Todos los que conocemos de cerca el sector, sabemos que el control del potencial productivo permite conservar elevados estándares de calidad.

Durante esta legislatura, en reuniones que he mantenido con el Comisario europeo Phil Hogan o con altos funcionarios de la Dirección General de Agricultura, la prolongación del sistema de autorizaciones de plantación ha sido uno de los puntos que he querido poner encima de la mesa. Sin embargo, en todas esas ocasiones, he constatado la voluntad, yo diría aparentemente inquebrantable, de la Comisión Europea de no dar marcha atrás en su determinación de mantener la fecha del 2030 para la finalización de los derechos de plantación.

A este respecto me gustó leer un detalle de la entrevista publicada hace unas semanas en este diario a Ricard Ramón, jefe de unidad adjunto de Perspectivas de la PAC de la Dirección General de Agricultura de la Comisión, en la que ese responsable recordaba el importante papel que los co-legisladores (Consejo de Ministros de la Unión Europea y Parlamento Europeo) jugarán con vistas a la próxima reforma de esta política.

En lo que a mí me concierne, como española y riojana tengo muy claro que, pese a que la Comisión no tiene intención de revisar la fecha de 2030, este asunto va a ser uno de los muchos frentes en los que voy a dar la batalla durante los próximos meses, pese a que esta cuestión precisa sobre el vino se sale del ámbito de cobertura de la propuesta sobre planes estratégicos nacionales de la que soy ponente en el procedimiento parlamentario sobre la reforma de la PAC.

No estoy dispuesta a ceder en mi empeño a favor de que en el sector vitivinícola europeo y riojano en particular se evite las situaciones críticas que han vivido o viven actualmente otros sectores agrícolas como resultado de la eliminación del control sobre la oferta.