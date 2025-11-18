De viñedos a montañas: La Rioja se posiciona como referencia del turismo natural en 2025

La Rioja Martes, 18 de noviembre 2025, 09:35 Compartir

La Rioja vive un momento de visibilidad que no se había visto antes en su historia turística. Aunque la región siempre ha sido sinónimo de vino, en 2025 aparece con fuerza como destino para quienes buscan naturaleza, paisaje y calma.

La llegada de prensa especializada, más programas que hablan de la zona y reconocimientos puntuales han empujado a más viajeros a venir a la región. Esto no ocurre por casualidad. Es fruto de años de trabajo en infraestructuras, la puesta en valor del patrimonio natural y una promoción más cuidada que conecta con quienes quieren desconectar.

Aunque la búsqueda de vuelos a Barcelona y de alquileres amueblados en Madrid están en crecimiento, coronando a estas dos ciudades españolas como las reinas del turismo en España, en La Rioja también tenemos muchas joyas que reclaman su lugar en el mapa turístico.

La presencia en medios y en programas de viajes ha servido para que más gente conozca lugares como Ezcaray o los valles interiores. Pero la imagen que ahora se transmite no es solo la de un paisaje bonito. Se trata de una propuesta construida desde el respeto al entorno y a la vida local, con alojamientos rurales bien pensados y una red de actividades que da opciones para varias estancias. Esa coherencia es la que ha hecho que La Rioja deje de ser un destino de paso y pase a ser un lugar donde quedarse.

Los atractivos de La Rioja para los viajeros

La Rioja reúne elementos que caben en pocas regiones juntas. Hay montañas con senderos claros, ríos que forman cascadas accesibles y valles donde la vendimia marca el ritmo del año. También hay rutas de vino que permiten conocer la producción de cerca y pueblos que conservan oficios y tradiciones. Todo eso suma una oferta que combina actividad física, tranquilidad y gastronomía.

Para quien busca naturaleza, la región ofrece senderos señalizados y paisajes distintos según la estación. Las rutas se adaptan a niveles variados, lo que facilita tanto excursiones familiares como caminatas de mayor exigencia. Las bodegas han abierto sus puertas con propuestas que van más allá de la cata, y los alojamientos rurales han mejorado su servicio para acoger a quien desea comodidad y cercanía al paisaje.

Los 10 destinos más populares de La Rioja en 2025

En 2025 hay muchos lugares que concentran atención y reservas dentro de la comunidad. Ezcaray saltó a la primera plana por su entorno de montaña, sus casas de piedra y su apuesta por la sostenibilidad. Es un punto elegido por quienes quieren combinar senderismo con buena mesa. La Sierra de Cebollera ofrece bosques y rutas que atraen a quienes buscan aire puro y paisajes menos transformados por el turismo.

Las rutas del vino en la Rioja Alta y en la Rioja Alavesa han seguido creciendo en interés. Recorrer viñedos, entender el proceso de la vendimia y visitar bodegas con proyectos pequeños se ha vuelto una experiencia muy valorada. En el Valle del Leza aparecen cascadas y cañones que llaman la atención de los que disfrutan de la fotografía. En Arnedillo las termas naturales dan la opción de descansar tras una jornada de paseo y de relajarse en un entorno tranquilo.

Calahorra mantiene su atractivo por su pasado romano y por la huerta que la rodea, una mezcla que encanta a quienes buscan patrimonio y turismo rural. Briones sorprende por su casco histórico del siglo XVI y por su conexión directa con el mundo del vino, lo que la convierte en una visita muy completa.

Enciso ofrece la Senda de los Dinosaurios, un recurso educativo y sorprendente para familias y aficionados a la paleontología. Y Santo Domingo de la Calzada sigue siendo un punto clave para quienes hacen tramo del Camino de Santiago y quieren combinar peregrinación con turismo rural.

Los monasterios de Suso y Yuso en San Millán de la Cogolla mantienen su valor histórico y cultural, señalados como un lugar imprescindible por su vínculo con las lenguas y las letras. Y la capital, Logroño, aporta la vida urbana necesaria para cerrar cualquier viaje, con su gastronomía, su calle Laurel y servicios para quienes buscan comodidad sin perder el contacto con la naturaleza cercana.

Cada uno de estos destinos suma una pieza al conjunto. Unos ofrecen naturaleza pura, otros patrimonio o cultura, y varios mezclan todo eso para dar una experiencia completa. Esa variedad es la que explica por qué la región interesa a personas con gustos distintos y por qué la demanda no se limita a una sola temporada del año.

Retos y oportunidades del crecimiento turístico

El crecimiento trae ventajas y responsabilidades. El principal reto para La Rioja es aprovechar la llegada de más viajeros y al mismo tiempo conservar aquello que los atrae. Mantener el paisaje, proteger la vida rural y ofrecer servicios de calidad son pilares que no deben sacrificarse por una mayor afluencia puntual.

La planificación territorial y la ordenación de las rutas son necesarias para evitar problemas como la erosión de senderos o la saturación de aparcamientos. Diseñar itinerarios que reparen la presión en puntos sensibles y mejorar la señalización ayuda a preservar zonas frágiles. Para eso la colaboración entre ayuntamientos, asociaciones, empresas turísticas y vecinos resulta fundamental. Cuando las decisiones se toman en conjunto, las propuestas suelen funcionar mejor.

Otro desafío es lograr que el turismo deje un retorno económico real en el territorio. Si la gente viene por un día y se va, el beneficio es limitado. Potenciar alojamientos de calidad, crear rutas guiadas que impliquen pernoctaciones y promover productos locales vendidos directamente por productores son formas de que el dinero se quede en la zona. Ese enfoque fortalece el tejido rural y ayuda a que la actividad turística sea una fuente sostenible de empleo.

Y por último, la sostenibilidad ambiental debe estar presente en cada iniciativa. Señalizar con criterio, establecer límites en espacios sensibles y fomentar el uso de transporte público entre puntos de interés contribuyen a minimizar el impacto. También es clave promover buenas prácticas entre quienes trabajan en turismo para reducir residuos y respetar los paisajes.

La Rioja, un destino con potencial de expansión

La región ha pasado de ser una referencia estrictamente enológica a perfilarse como un destino integral que combina naturaleza y cultura. En 2025, el reconocimiento de sus pueblos, la consolidación de rutas de senderismo y el interés por itinerarios menos masificados han colocado a la región en un lugar privilegiado dentro del turismo nacional. Sin embargo, el objetivo ahora es convertir ese interés en desarrollo sostenible, gestionando el aumento de visitantes, repartiendo los beneficios económicos y protegiendo el patrimonio natural. El objetivo es claro: se quiere crecer, pero manteniendo aquello que hace única a La Rioja.