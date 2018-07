Los vigilantes de la montaña riojana 02:17 Óscar Hervías y Alba Llopis sobre la torre de vigilancia de La Fonfría, observando el horizonte, la Sierra de la Demanda. / Justo Rodriguez La Red de Vigilancia Forestal de la región cuenta con 15 puestos activos en época de alto riesgo | «Es gratificante contribuir a que el fuego se apague cuanto antes», confiesa Alba Llopis, vigilante en La Fonfría DIEGO MARÍN A. Logroño Domingo, 29 julio 2018, 21:19

«La Fonfría con zonas sin visibilidad por niebla». Son las 12 horas y Alba acaba de dar el parte desde su torre de vigilancia contra incendios. El día aún no ha levantado, apenas se ven las montañas de alrededor, pero a 1.304 metros de altitud, en Manzanares de Rioja, se oyen los cencerros del ganado (vacas y yeguas pastan en los prados de Pazuengos), sobrevuelan los buitres y por los caminos aparecen unos senderistas recogiendo setas. No obstante, la jornada promete: poco a poco la nubosidad se dispersará y permitirá ver buena parte de la Sierra de la Demanda y todo el valle del Oja-Tirón. El lugar es estratégico, desde allí, además de con las torres de vigilancia de San Pelayo (Gimileo) y El Hombre y Pancrudo (Ezcaray), se controla toda la zona. La labor es esencial no sólo por vigilar la posible aparición de fuego y procurar su rápida extinción, también para disuadir a los pirómanos y evitar los incendios.

Sobre la mesa de trabajo de Alba Llopis Izquierdo hay una radio, una emisora, una libreta, prismáticos, agua y unos cuadernos de 'sudokus'. Ella debe vigilar que no haya humo. Sabe que, si este aparece y es blanco, por el momento sólo se ha quemado vegetación húmeda. El fuego comienza a ser grave cuando el humo se oscurece: negro amarillento es la resina de pino, gris oscuro es roble y negro puede ser plástico, no masa forestal. Desde La Fonfría se tiene una visión de 360 grados, se alcanza a ver con cierta nitidez San Torcuato, Grañón, Cordovín, el San Lorenzo... y en días muy claros, hasta Vitoria y Logroño.

Sólo las moscas rompen la tranquilidad. Alba no considera su trabajo ni aburrido ni monótono, sonríe ante esa duda. A ella, que es ingeniera forestal, le agrada. Tiene 28 años y es de Santurde de Rioja, muy cerca de allí. En su familia, reconoce, hay cierta tradición con este trabajo: «Yo empecé el año pasado pero mi hermano ya lo fue antes y mi padre, hace muchos años, también». Confiesa que la labor de vigilancia «no es para todas las personas, se te puede hacer duro y largo porque son muchas horas, pero a mí me gusta leer y no me importa estar tranquila y sola».

Normalmente la jornada transcurre sin sobresaltos. Se vigila durante prácticamente las 24 horas del día en la época de alto riesgo de incendios, del 15 de julio al 15 de octubre, dividiendo el día en turnos con varios vigilantes. Este año, gracias a las abundantes y recientes lluvias, la vegetación aún está verde y hay humedad, por lo que el riesgo es moderado, todo lo contrario que el año pasado, con la sequía.

Hace un año Alba dio aviso de un incendio, aunque no en La Rioja sino en Burgos, provincia cercana y sobre la que también alcanza la vista desde su puesto. «Acababa de cambiar el turno y vi una columna de humo. No sabía bien si era Burgos o La Rioja, pero di el aviso con las coordenadas y SOS Rioja se comunica con otras torres para obtener más información», recuerda Alba, y añade que en esos momentos se puso «nerviosa porque hay que reaccionar rápido» aunque es, de alguna manera, «gratificante contribuir a que el fuego se apague cuanto antes, si puede ser».

Cuando un vigilante detecta humo traza una línea recta para establecer una coordenada desde su torre y da aviso a la central. Desde allí, en Logroño, se avisa a los otros puestos más cercanos para que localicen igualmente ese humo y ofrezcan sus coordenadas. De esta manera, trazando dos o tres líneas rectas, en su cruce, sobre un mapa detallado de masas forestales, no sólo se sabe dónde está exactamente el fuego, sino también qué está ardiendo: pino, haya, roble, encina...

La Rioja cuenta con un 60% de masa forestal, 305.000 hectáreas de un total de 500.000. Y la cifra, con la despoblación rural, crece cada año. Para que un fuego se considere un «gran incendio» deben arder 500 hectáreas, algo que no sucede desde 1985, en el Alto Najerilla. En los últimos años los más grandes fueron los sucesivos de Ezcaray en el 2009, que sumaron 250 hectáreas, y el de Cervera en el 2015, donde ardieron unas 200. El incendio más importante del año pasado fue el de noviembre en Gutur (Aguilar), precedido de otro en Posadas (Ezcaray).

Para que se produzca un incendio grave a menudo coinciden las denominadas «3-30: más de 30º C, más del 30% de humedad y más de 30 Kms/h de velocidad del viento». Para combatirlos, La Rioja cuenta con un helicóptero que, además de agua, transporta a la tripulación y a un equipo de nueve personas de la Cuadrilla de Acción Rápida contra Incendios Forestales, y dos aviones cedidos por el Ministerio hasta el 30 de septiembre y con capacidad de carga de 3.000 litros de agua. Uno de ellos realizó recientemente prácticas de carga en el embalse de Mansilla. Los medios aéreos tienen base en Agoncillo, pero pueden llegar a cualquier punto de La Rioja en menos de 30 minutos. Además, hay 70 agentes forestales, 20 técnicos, seis conductores de autobombas, los retenes de bomberos forestales y, entre más personal cualificado, refuerzos de Tragsa, empresa que contrata a los vigilantes de las torres.

El 70% repite

El jefe de Protección Forestal del Gobierno de La Rioja, Luis Berrueco, explica que «durante la crisis hubo un aluvión de candidatos y ahora se ponen bandos en los pueblos para informar: este año ha costado un poco completar todos los puestos, sobre todo en la zona del Alto Najerilla». Y es que hay torres muy alejadas, elevadas y solitarias, por eso es habitual que se cubran con estudiantes de Ingeniería Forestal, con jóvenes de la zona que conocen bien el terreno y se ganan así un dinero en verano, e, incluso, con trabajadores de la estación de esquí Valdezcaray, que completan de esta manera el año laboral. Pero también hay excepciones, como la de Enrique, que el año pasado se jubiló en el puesto de Pancrudo tras 25 años consecutivos. Y es que el 70% de los vigilantes repiten.

Al iniciar la campaña, a los nuevos se les forma de forma específica y se les ofrece información cartográfica. Y, para que no se despisten y comprobar su buena labor, ocasionalmente, por sorpresa, les visitan o realizan un humo cerca de la torre para comprobar su reacción.