Viernes y sábado serán las jornadas más frías, con heladas débiles en puntos de La Rioja Alta

El frío ha llegado a La Rioja esta semana, tal y como anunció la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La caída de las temperaturas ya se ha notado, pero el verdadero desplome de los termómetros aún está por llegar. Las previsiones indican que este viernes y sábado serán las jornadas más frías, con heladas débiles en localidades como Nájera y Santo Domingo y máximas, en toda la región, que no superarán los 7 grados.

La bajada de los mercurios se está produciendo de forma progresiva, ya que este jueves, las mínimas se situarán en 3 grados en Logroño; 2, en Haro, Arnedo, Santo Dominho y Nájera; y 4, en Calahorra y Alfaro.

La variación en los pronósticos se ha producido en las probabilidades de que nieve. El área que puede verse afectada por esta inclemencia meteorológica se circunscribe a la Ibérica, con una probabilidad de entre el 40 y el 70% de que se acumulen espesores de hasta cinco centímetros de nieve acumulada durante 24 horas.

El domingo se prevé que las temperaturas se recuperen volviendo a situarse en las horas centrales del día entre los 14 y 16 grados en la mayor parte del territorio.

