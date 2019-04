El crimen de Villoslada de Cameros Vicente Alcolea, el ladrón que acabó estrangulando Portada de La Rioja en la que se relató el crimen de Villoslada 13 Negro Después de nueve condenas por robo en La Rioja y Burgos, un robo en la localidad serrana se le fue de las manos y acabó asesinado a la 'tía María'. Fue el primer juicio cubierto por La Rioja LUIS J. RUIZ Logroño Domingo, 14 abril 2019, 11:29

Fue en el número trece. No podía ser otro. Era el 29 de enero de 1889 y los lectores de aquel periódico que no había hecho sino nacer leyeron, estupefactos, que en La Rioja la vida se cotizaba bastante barata. Negar un almuerzo o un par de reales para ir al bar era motivo suficiente como para 'convencer' a alguien de que lo mejor que podía hacer era dejar de respirar. Eran, obviamente, otros tiempos. Años en los que, sin ser La Rioja un nido de criminales, sí que se mataba con más soltura, como más 'alegría'. Años de gatillo fácil, de navajas ligeras, de manos rápidas. «Ahora no hay un triste crimen que echarse a la boca», decía hace tiempo Emilio Ramírez (Zerimar), histórico de la crónica negra de este periódico que, en su afán de contarlo todo, relataba entre risas cómo acabó en el fondo de una fosa invitado por algún lector no demasiado contento.

El de Villoslada fue el primer crimen con gran cobertura en esta cabecera. En unos años en los que la información pura y dura extrañamente conseguía hacerse con algo más que un puñado de líneas, la muerte por estrangulamiento de María Martínez se llevó unas cuantas columnas. Algo desorbitado en una publicación que constreñía actualidad, anuncios y reflexiones varias a cuatro páginas. Un pliego.

Panorámica de Villoslada a principios de siglo / Archivo de la familia Ibáñez Lacalle

Dos, más la interfecta, fueron los protagonistas de aquella historia. El primero, Vicente Alcolea, 'el Lindo' un bicho al que la vida pronto le dejó sin padre y que, con poco oficio y menos beneficio, decidió buscar en lo ajeno lo que no era capaz de conseguir con sus manos. Algún trabajo se le conoció sí, pero él era más de tomar prestado por la fuerza lo de los demás. Tanto que en unos años en los que las comunicaciones eran lo que eran y en los que viajar de una ciudad a otra se las traía, ostentaba el dudoso honor de haber acumulado la nada desdeñable cifra de nueve condenas por robos en La Rioja y Burgos. Junto a él, Braulio Sáez Muro, vecino de Villoslada y compañero de Alcolea en una carbonera ubicada en un monte de la localidad. Los dos estuvieron a punto de perder el cuello. El segundo más por ser amigo del primero, por ser algo así como su pareja de hecho. Si siempre estaban juntos, ¿por qué no habrían de estarlo en la mañana del crimen?

El robo siempre anda a medio camino entre la avaricia y la envidia los pecados capitales más reiterados a lo largo de la historia. Hay una diferencia: mientras que el primero es eminentemente material, en el segundo se disfruta no tanto con lo conseguido, sino con el mal ajeno. Por eso Dante Alighieri, en su purgatorio, castigaba a los envidiosos a mantener los ojos cerrados y caídos. Ellos habían recibido placer al ver a otros caer y para finiquitar su regocijo lo más sensato era coserles los párpados. Cosas del señor Alighieri.

Nadie dijo que 'el Lindo' disfrutara con la muerte de María, aunque tampoco nadie lo negó. Sí que después de librarse del servicio militar en tiempos de guerra por ser huérfano de padre e hijo de una viuda con demasiadas estrecheces para alimentar a sus cinco hijos, se entregó por completo al hampa. Y acabó como suelen acabar estas cosas. Mal.

El caso es que Vicente y Braulio estaban un buen día en su carbonera y hablando por no callar mientras la madera se convertía en combustible de hogar, tuvieron la idea, brillante concluyeron, de robar a María Martínez. No es que fuera la vecina más rica del pueblo, pero sí que gestionaba en su casa un pequeño tinglado en el que comerciaba con telas y demás. Hicieron cábalas y vinieron a concluir que debía tener los colchones repletos de billetes.

Estrangulada por dos pesetas y 14 reales

Le visitaron la mañana siguiente. Era el 19 de marzo de 1888, hacía frío y nevaba en Villoslada. Dicen que llegaron uno por cada lado de la casa para no levantar sospechas y que una vez allí le pidieron a voz en grito que les invitase a almorzar. María, desganada, mayor y acatarrada, los envió a tomar por donde amargan los pepinos y se puso a hacer sus cosas. No 'sintió' entrar a los asesinos, solo aquella mano que le enganchó del pescuezo y lo apretó lo suficiente como para convencerla de que lo mejor que podía hacer era olvidar las patatas que amontonaba y enfilar el camino del purgatorio.

Recuerdan las crónicas de aquellos años que en el juicio aseguraron que el tema se les fue de las manos, que ellos solo querían limpiarle la caja a la tía María (así hablaban de ella) y que una cosa les llevó a otra y que ya ve usted señoría, aquí estamos todos juntos. Los dos negaron ser los asesinos y, derrochando humildad, se regalaron mutuamente los méritos del crimen. Tras tres jornadas intensas y bulliciosas en la Audiencia Provincial, a Alcolea le pasó factura haber hablado demasiado con el alguacil de Villoslada, un tal Bernabé Ugalde, después del crimen. Dijo que le reconoció todo, que le explicó que entró a robar, que la tía María se resistió algo, que la tuvo que matar y que se llevo dos pesetas y 14 reales. También que lanzó un puñado de cal en la boca del cadáver antes de marcharse del lugar con cierta tranquilidad.

Con la pena de muerte sobrevolando sus cabezas, cualquier excusa era buena para evitar el cadalso y la defensa de Vicente Alcolea lo intentó todo. Pero los médicos fueron claros: ni estaba loco, ni era imbécil. «Los rasgos característicos de la imbecilidad, como son en lo físico las prominencias del cráneo, la mirada triste, el rostro sin expresión etc. no concurren en dicho procesado que además raciocina bien, forma juicios y enlaza hechos, operaciones mentales incapaces de practicar los imbéciles», se leía en la crónica del juicio en el que si le acusaban de tener «una educación muy deficiente» al carecer «de las ideas más rudimentarias, religiosas y morales».

Penal del puerto de Santa María

A diferencia de la tía María, los dos consiguieron salvar el cuello. Los jueces llegaron a la conclusión de que 'el Lindo' fue el que apretó el cuello de la buena mujer y le condenaron a cadena perpetua. A Braulio, por su parte, le salvaron los antecedentes de su compinche, muy dado a acusar a los demás de sus fechorías y unos días después del juicio era puesto en libertad. Alcolea no murió en la cárcel. En octubre de 1912 fue indultado. Estaba en el penal del Puerto de Santa María hasta donde había sido trasladado después de ayudar en la cárcel de Zaragoza a serrar los barrotes de la prisión en un intento frustrado de fuga. Para entonces la tía María llevaba ya casi un cuarto de siglo bajo tierra.