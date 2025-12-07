LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Santo Tomás sujeta décimos de lotería que tiene en su establecimiento de la estación de tren. MIGUEL PECHE

Federico Santo Tomás

Propietario de Loterías Fede

«En verano ya vendemos lotería a bares, clubes de fútbol, asociaciones...»

Juan Carlos Berdonces

Juan Carlos Berdonces

Logroño

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:35

De aquí para allá lleva ya varios meses Federico Santo Tomás con su lotería de Navidad. El dueño de la administración 18 de Logroño se ... juega en el sorteo del 22 de diciembre «un 70% de la venta de todo el año». Reconoce que es un porcentaje muy superior al de otros compañeros del sector «porque yo no estoy en un lugar céntrico de la ciudad y en ventanilla tampoco tengo mucho movimiento de clientes». Porque a pesar de estar situado en la estación de tren, es de sobra conocido que el tráfico ferroviario en la capital no es abundante. «Siempre viene algún viajero a comprar, eso no lo niego, pero es la excepción», constata.

