Federico Santo Tomás
Propietario de Loterías Fede«En verano ya vendemos lotería a bares, clubes de fútbol, asociaciones...»
Logroño
Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:35
De aquí para allá lleva ya varios meses Federico Santo Tomás con su lotería de Navidad. El dueño de la administración 18 de Logroño se ... juega en el sorteo del 22 de diciembre «un 70% de la venta de todo el año». Reconoce que es un porcentaje muy superior al de otros compañeros del sector «porque yo no estoy en un lugar céntrico de la ciudad y en ventanilla tampoco tengo mucho movimiento de clientes». Porque a pesar de estar situado en la estación de tren, es de sobra conocido que el tráfico ferroviario en la capital no es abundante. «Siempre viene algún viajero a comprar, eso no lo niego, pero es la excepción», constata.
Eso sí, en los clubes deportivos (fútbol, pádel...), también en muchos bares o en asociaciones la lotería que se vende es la de Fede. «Llevamos ya mucho tiempo trabajando con ellos, me conocen –él militó en sus tiempos de portero en distintos equipos de fútbol de La Rioja– y están contentos con el trato y la atención», reconoce. Pero «hay que currárselo», añade.
70%
de la lotería que vende Fede al año es para el sorteo del día 22
En verano ya empieza su labor de «patear la calle, porque en agosto ya comienzan los entrenamientos de los equipos y a primeros de septiembre arrancan las clases en coles e institutos. Y para entonces los clubes ya quieren tener las participaciones», describe. En los bares «nos piden esperar a que pase San Mateo».
Las terminaciones en 5 y 7 siguen siendo las más demandadas por los clientes, hasta el punto de que «nos ponen restricciones para pedir esos números». Y con los que acaban en 13 «yo ni intenta hacerme con ellos. Se requiere venta en firme, así que lo que no seas capaz de vender te lo quedas tú». Santo Tomás desea «suerte» a los riojanos e invita a comprar en su despacho porque como dice su lema 'si quieres hacerte rico... Loterías FedeRico'.
