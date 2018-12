«Las ventas han crecido el 8% en un año muy positivo para la ONCE» Mirpuri, ayer en la misa. :: j. h. La institución honró ayer a su patrona, Santa Lucía, con una misa y celebró su 80 aniversario Estefanía Mirpuri Delegada de la ONCE J. I. GASCO LOGROÑO. Viernes, 21 diciembre 2018, 00:03

La delegada territorial de la ONCE en La Rioja, Estefanía Mirpuri Merino, considera que la institución ha conseguido aglutinar a todas las personas ciegas y con deficiencias visuales de la comunidad; en total, cuenta con 613 afiliados, de los que el 20% padece ceguera total. Sus declaraciones coincidieron con la fiesta ayer de la patrona Santa Lucía, celebrada con una misa.

- ¿Cuándo arrancaron las celebraciones por la patrona?

- El jueves con la conmemoración de los 80 años (1938-2018) del nacimiento de la ONCE y del 30 aniversario de la Fundación ONCE, un año más especial, que lo celebraremos con todos los afiliados a la ONCE y sus amigos. Y el sábado se homenajeará a los cinco afiliados que este año alcanzan los 80 años de edad. Los actos festivos contaron con la actuación del Grupo de Teatro Leído y una exposición tifloteca, además de concursos, torneos y un concurso fotográfico para los más pequeños en torno a la Navidad. Este año hemos notado un incremento y más participación de los trabajadores y sus familias.

- ¿Cómo han ido este año las ventas de la ONCE?

-En lo que llevamos de año crecieron el 8% y esperamos que se recauden 10,7 millones de euros. Es un año muy positivo. La productividad media por vendedor ha superado el 11% respecto al 2017. Estos datos están por encima de la media.

- ¿Qué espera del año próximo?

- Seguir creciendo. El año 2018 se cierra con un excelentísimo sabor de boca. Los 80 años de la ONCE nos llenan de orgullo pero también es un sentimiento de responsabilidad muy grande y tratar de mantener aquello que ha costado tanto construir. Quiero aprovechar para felicitar la Navidad y el Año Nuevo a todos los riojanos y darles las gracias por su apoyo continuado.