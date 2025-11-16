LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La venta de vehículos de ocasión repunta un 5,3% de enero a octubre

En lo que va de año se han vendido en la comunidad 11.040 unidades, 1.305 de ellas el pasado mes

Domingo, 16 de noviembre 2025, 12:44

El mercado de turismos de ocasión en La Rioja acumula un total de 11.040 unidades vendidas hasta octubre, lo que supone un incremento del 5,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) y Faconauto (concesionarios). En octubre, las operaciones en la región alcanzaron 1.305 unidades, un 2% más que en el mismo mes de 2024.

A nivel nacional, el mercado de turismos de ocasión cerrará 2025 con un crecimiento estimado del 5,9%, hasta superar los 2,2 millones de unidades, con una media de 1,9 vehículos usados vendido por cada nuevo. Por antigüedad, el 25,6% de los turismos de segunda mano no superaban los cinco años. En concreto, se vendieron 464.009 unidades de estos modelos jóvenes de entre 0 y 5 años, lo que supone un 17% más que en los diez primeros meses del pasado año.

En el otro lado de la balanza, las transacciones de vehículos usados de más de 15 años también continúan al alza. En lo que llevamos de ejercicio, se cerraron 748.965 operaciones con estos modelos.

