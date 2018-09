«En la vendimia continúa habiendo algunos subcontratadores que son realmente mafiosos» Yangüela, el pasado jueves en la sede de Cáritas. :: justo rodríguez Joaquín Yangüela | Responsable de integración de Cáritas La Rioja «Cáritas entregó el año pasado un reconocimiento a las buenas prácticas de los agricultores. La mayor parte de ellos lo están haciendo bien» LUIS J. RUIZ Logroño Jueves, 6 septiembre 2018, 19:20

Joaquín Yangüela, responsable del área de integración de Cáritas La Rioja, apunta que ya está todo preparado para la campaña de temporeros. En colaboración con los ayuntamientos y el Ejecutivo regional, el dispositivo que activarán estará formado por más de un centenar de voluntarios que velarán por la atención integral de todos aquellos que busquen un trabajo en la vendimia y prestarán especial atención a las buenas prácticas. El reto, evitar que la explotación laboral se extienda en los viñedos riojanos.

- Con el grueso de la vendimia a la vuelta de la esquina, ¿cómo esperan que transcurra este año la campaña de temporeros?

- No sabemos cómo va a ser. Tenemos la referencia del año pasado, que llegaron menos que en otras campañas. Básicamente hay dos tipos de temporeros: los que vienen con un contrato apalabrado con el empleador y quienes acuden sin nada cerrado y que recalan en Logroño y otras localidades. Este segundo grupo es el que más fluctúa y no sabemos cuántos serán. El año pasado, el Ayuntamiento de Logroño contabilizó que casi 1.000 personas diferentes pasaron por su dispositivo en el que, de media, atendió más de 200 personas cada día.

«Cáritas recoge los posibles casos de explotación laboral y orienta a los temporeros»

- ¿Es ese el colectivo que más riesgo corre de caer en manos de mafias, de ser explotado?

- Los que llegan con un acuerdo vienen con derecho a alojamiento y estos vienen a lo que salga. El año pasado, por ejemplo, casi todos encontraron trabajo y por eso entendemos que vendrá un número similar durante en esta vendimia. Estos son los que pueden tener más problemas en el sentido en que igual no les dan todo lo que marca el convenio, como el alojamiento. El año pasado tuvimos constancia de que unas 200 personas acudían al alojamiento pero no a la comida porque estaban trabajando. Esto quiere decir que no les ofrecieron el alojamiento sus contratadores y por eso se tienen que montar importantes dispositivos para cubrir lo que otros no están dando.

- ¿Siguen existiendo mafias en la vendimia riojana?

- La mayor parte de la gente está cobrando lo que está estipulado. Hay que dejarlo claro. La mayoría de los agricultores pagan y ofrecen las condiciones laborales que marca el convenio. Hay una parte que son contratados a través de empresas de trabajo temporal y quizá no cumplen la normativa de alojamiento porque les aplicarán otro convenio. Y luego también hay algunos subcontratadores que son realmente mafiosos. No son muchos, pero todos los años existen. Y esto se constata cuando vienen a poner una reclamación y saben que han trabajado pero no saben dónde ni quien les contrató.

Dos semanas para activar el dispositivo en Logroño Los organismos que integran la Mesa de la Pobreza (Banco de Alimentos, Cocina Económica, Cruz Roja y Cáritas además de técnicos municipales y representantes del Gobierno municipal y de la oposición) se reunieron esta semana para abordar la inminente campaña de temporeros y establecer la hoja de ruta del dispositivo que se pondrá en marcha. Como en años anteriores, está previsto que se activen los recursos a lo largo de la tercera semana de septiembre y que se extienda durante, aproximadamente, un mes. El año pasado se atendió a más de 1.000 personas diferentes a una media de 200 diarias. Alfaro ha sido la primera localidad que ha puesto en marcha su campaña de temporeros. En este caso ha sido para la recolección de la fruta y se está atendiendo a un centenar de trabajadores del campo que, posteriormente, se incorporarán a las labores de vendimia.

- ¿Son frecuentes esos casos de explotación laboral?

- Es un aspecto del que se encarga Cáritas España. Todos los grupos que trabajamos con temporeros tratamos de detectar si existen casos de explotación. Es un problema que en La Rioja es pequeño, pero que en otras zonas, sobre todo en el sur del país, es importante. Suelen ser casos en los que no han cobrado o les han pagado mínimamente. Cuando lo detectamos les intentamos ayudar y les acompañamos para que denuncien. El problema es que si un día sale el juicio, el temporero no estará aquí y será muy complicado que se resuelva. En toda la región nos encargamos de la recogida de los casos de explotación laboral que se detecten. También tenemos un convenio con el Gobierno de La Rioja para detectar los casos de menores que pueda haber en algún asentamiento. Ese convenio es global para la acogida, la manutención, la sensibilización de la población y la detección de problemas o de presencia de menores, que es algo que hacemos desde hace dos años. No suele haber muchos menores, pero si se detecta a alguno se pone en conocimiento del Gobierno para que sea escolarizado, reciba atención sanitaria si la precisa... para que esté atendido, en definitiva.

- Y los asentamientos, ¿siguen existiendo en La Rioja?

- Hoy es una cuestión excepcional. En caso de que se detecten, lo que hacemos es, sobre todo, trabajar con los posibles menores que haya.

- ¿Está comprometido el agricultor riojano con sus obligaciones?

- Sí. Incluso desde Cáritas, el año pasado, pusimos en marcha el reconocimiento a las buenas prácticas de los agricultores y se premió a uno de ellos. Parece que siempre les estamos criticando y por eso quisimos reconocer su trabajo para destacar ese aspecto positivo. Hay muchos agricultores que lo están haciendo bien y hay que reconocerlo. Hay que tener en cuenta que es algo que beneficia a todos y hay que tener claro que la vendimia riojana no sería lo que es si no hubiera temporeros.

- ¿Cuál es el papel que desempeña Cáritas en estas campañas?

- Funcionamos a través de los grupos parroquiales de las diferentes localidades, que trabajan coordinandos con las administraciones locales. En todos ellos se ofrece acogida a la gente que lo necesita y en alguno se colabora también con ropero y con comida. En otros con alojamiento y consigna, con servicio de duchas. En todo lo que hiciera falta. Los dispositivos, en todo caso, son diferentes según la coordinación con los organismos.

- ¿Es buena esa coordinación?

- Poco a poco los diferentes ayuntamientos están desarrollando dispositivos que ofrecen lo que va necesitando la gente y en ocasiones se prepara incluso más de lo que se necesita. El año pasado, por ejemplo, en Haro se habilitó un espacio más para dormir que no hizo falta. Los ayuntamientos intentan solucionar los problemas para que sus condiciones sean las mejores posibles y los temporeros acuden allí donde hay alojamiento. El año pasado se habilitaron en Alfaro, en Logroño y en Nájera. En las localidades a las que acuden los temporeros el dispositivo de Cáritas se suma al del ayuntamiento pero, más allá de eso, la acogida, el desayuno y el servicio de ropa corre a cargo de los grupos de voluntarios de Cáritas. En total pueden colaborar más de un centenar de voluntarios durante la campaña de temporeros.

- ¿Cómo se gestiona en Logroño?

- El Ayuntamiento coordina todo a través de la Mesa de la Pobreza, que se reunió la semana pasada con las organizaciones que colaboran en la consigna, el alojamiento, la acogida.