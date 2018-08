Vendiendo humo en Internet El detenido extrae de un cajero el dinero logrado en una estafa. :: G.C. Detenido un vecino de Lugo que estafó más de 44.000 euros a varios ciudadanos simulando la venta de vehículos LUIS J. RUIZ LOGROÑO. Domingo, 5 agosto 2018, 09:49

A sus 24 años y desde su residencia en la localidad de Sarria (Lugo) se había convertido en un perfecto vendedor de humo a través de Internet. Tanto que fue capaz de construir un relato tan sólido y de inspirar tanta confianza en sus víctimas que alguna de ellas le llegó a adelantar hasta 11.000 euros a modo de reserva de un vehículo que no es que no enviara, sino que directamente no existía. Ahora, tras ser detenido, pasar a disposición judicial y quedar en libertad con cargos, está imputado como presunto autor de los delitos continuados de estafa y usurpación de estado civil.

Todo comenzó en Haro después de que una de las víctimas denunciara que había sido estafado en la compra de un vehículo a través de Internet. Agentes del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de La Rioja, con los que colaboraron sus homólogos de Lugo, abrieron la investigación que ha conseguido desentrañar el enrevesado plan que había puesto en marcha el detenido.

Su primer paso, informó la Guardia Civil en una nota de prensa, era la publicación de anuncios en una conocida página de Internet. En ellos simulaba ser el propietario de vehículos de alta gama que ofrecía a precios muy inferiores a los del mercado. Cuando alguien se interesaba por adquirir alguno de ellos, el ahora detenido les informaba de que tenían que hacer frente al pago de una reserva, cuyo importe oscilaba entre los 1.000 y los 11.000 euros.

Para abonar ese primer pago, el presunto estafador les facilitaba un número de cuenta que había conseguido abrir en una entidad bancaria de manera fraudulenta y utilizando para ello un DNI que estaba denunciado como sustraído.

Además, a las víctimas les pedía que, a través de Whatsapp, le enviasen una fotografía de su DNI para poder realizar el presunto contrato de compraventa. Pero el objetivo final de esa petición era otro. Cuando las siguientes víctimas se ponían en contacto con él se identificaba con alguno de los DNI que había logrado de los anteriores estafados y les remitía esas imágenes.

De esa manera consiguió 'vender' 17 vehículos y estafar a otras tantas personas de La Rioja, Barcelona, Canarias, Castellón y Granada -la operación sigue abierta a expensas de que puedan surgir nuevas víctimas- a los que convenció que le pagaran 44.600 euros. Además, para evitar que las transferencias fueran bloqueadas, retiraba el dinero de manera inmediata en cajeros de la provincia de Lugo y llegando a realizar algún día hasta seis extracciones por un valor superior a los 6.000 euros.