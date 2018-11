«Vender la piel del oso antes de cazarlo es una amenaza para nuestra economía» Fernando Fernández. / F. Moreno Fernando Fernández Economista El experto censura la política fiscal de Sánchez que «eleva el gasto público sin una propuesta de aumento de ingresos de verdad, sin inflarla» MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Viernes, 23 noviembre 2018, 09:30

La economía «va bien», pero «todo apunta a que sólo puede ir a peor» y, si «no hay crecimiento, las luchas por la distribución (de la riqueza) serán más duras, lo que conducirá a un deterioro no sólo económico si no social». Ésta es la visión del prestigioso economista Fernando Fernández quien, invitado por antiguos alumnos del Instituto Empresa, ofrece hoy, en Logroño, la conferencia 'La economía iba bien. Quizás la ha estropeado la política'.

-El título de su ponencia es toda una declaración de intenciones.

-Pues sí. La economía ha salido claramente de la crisis. Llevamos cuatro años de crecimiento razonable en Europa, ocho en Estados Unidos, y con niveles de empleo crecientes. Así que la economía va bien, pero parece que desde el punto de vista político estamos empeñados en estropearla. Tenemos una serie de interrogantes: desde la política de Trump, al que, de momento, le han salido las cosas bien, a la renuncia al multilateralismo, porque todas las instituciones multilaterales que servían para resolver las disputas internacionales, todas, están cuestionadas. Si vamos a un mundo mercantilista en el que el más grande impone la fuerza vamos a un escenario muy peligroso.

-Y el 'brexit'...

-Con lo que significa de reversión del proceso de integración europea creciente. Europa está cada vez más dividida y eso tiene un impacto económico, a lo que hay que añadir la situación italiana, con su ataque directo a las reglas de gobernanza fiscal. Y todo nos afecta: la prima de riesgo de España ronda los 130 puntos. No es un nivel de peligro, pero sí preocupante. Lo peor es que no se ve una salida fácil.

-¿Y España?

-Pues como nos gusta complicarnos la vida, por un lado tenemos el tema catalán, que es un factor de debilidad institucional que asusta al inversor internacional. Esa es una realidad objetiva y resulta difícil imaginar una solución pacífica y perfecta a corto plazo a esta lacra para el crecimiento económico español. Pero a eso hay que añadir la incertidumbre que crea el Gobierno de España con su política económica: lo único que sabemos es que va a haber más impuestos, que va ser más difícil y más caro contratar (subida del SMI y reforma laboral) y que va a haber una apuesta muy radical por las renovables, que va a tener un coste indiscutible porque significará más subvenciones y más coste energético para la producción. De nada de esto sabemos su intensidad, pero lo que sí conocemos es que retrotrae inversiones, lo que supone menos crecimiento y empleo.

-¿Ir a peor supone desaceleración o caer en una segunda gran crisis?

-Una crisis tan grande como la pasada, la mayor que ha sufrido España desde la Guerra Civil, es estadísticamente muy improbable. Nunca hemos tenido una caída del PIB y del empleo tan brutales. En el PIB nos ha costado ocho años recuperar el nivel del 2008 y, en cuanto al mercado laboral, aún nos faltan millón y medio de empleos para recuperar el pico histórico. Lo que sí es bastante probable es que, en lugar de crecimientos por encima del 2% el próximo año, se queden por debajo de esa ratio cerca del 1,5%.

-¿No se ha aprendido nada de la anterior crisis?

-Parece que poco. Desde el punto de vista fiscal, en el ciclo anterior nos creíamos ricos y nos pusimos a gastar un excedente que no teníamos. Ahora estamos aumentando el gasto público sin tener los ingresos y, cuando se suban los impuestos, nos daremos cuenta de que no recaudarán ni la mitad de lo que pensábamos. Pero el gasto ya estará hecho y el déficit se disparará. Ojo, que aquí se habló mucho de 'austericidio' y seguimos siendo el país con el déficit más alto de la Eurozona, el único por encima del 3%. Pero desde el punto de vista del mercado laboral tampoco hemos aprendido: seguimos teniendo un problema de empleo y nos empeñamos en hacerlo más caro. Y si algo sabemos los economistas es que, cuando algo es caro, se consume menos. Y todo ello coincidiendo con la revolución tecnológica.

-Y ¿qué hay que hacer?

-Para empezar, no vender la piel del oso antes de cazarlo. No empezar a aumentar el gasto público sin una propuesta de incremento de ingresos real. Además, facilitar la creación de empleo. Lo del empleo precario es un debate falso: el empleo precario permite a alguien dejar de ser precario alguna vez, pero el paro enquistado no deja nunca a nadie dejar de ser parado. Y, en tercer lugar, tenemos que recuperar el crecimiento económico como objetivo. Sin él no habrá una mejora de la calidad de vida.