Veinte relatos sobre la misma voz

La Palabra con Futuro 2025 ya ha tomado forma. Los lectores han decidido cuál es el vocablo ganador en esta tercera convocatoria del proyecto editorial de Diario LA RIOJA. La audiencia ha votado entre las veinte palabras propuestas por la Redacción del periódico. Ahora, diez hombres y diez mujeres, escritores, periodistas y columnistas, serán los encargados de dar forma a la veintena de relatos cortos con los que se editará un libro ilustrado por Manuel Romero. Cada uno de los textos dará lugar, también, a una serie de pódcast que se emitirán en larioja.com.

Los autores conocen ya el vocablo ganador; el público lo sabrá el 3 de diciembre en el transcurso del foro Futuro en Español, que organiza este periódico en Logroño.

En 2023 ganó 'chetar'. El año pasado, el término que se alzó como vencedor fue 'cisco'. ¿Qué habrán decidido los lectores en esta tercera edición de la iniciativa Palabra con Futuro? La audiencia ha puesto en manos de los autores una voz divertida, genuina. Bien podría ser apagón, a modo de recuerdo de aquella jornada, el 28 de abril, que se fundió a negro... O arancel, que ha sonado y resonado durante gran parte del año merced a Donald Trump.

El acontecimiento histórico del fallecimiento del papa Francisco, el 21 de abril, marcó el pulso informativo a lo largo de numerosos días, los que duró el cónclave para elegir a su sucesor, León XIV, de ahí que este vocablo se haya colado entre las veinte palabras propuestas.

También el término pedrisco ha centrado gran parte de la actualidad este año. Los periodistas lo han tecleado tantas veces que quizá sea este el vocablo con el que se quiere 'obsequiar' a los autores para sus relatos...

Porque la Redacción de LA RIOJA ha tenido muy presentes las noticias que se han publicado para proponer sus palabras candidatas. Así, en el listado de las veinte sometidas al escrutinio de la audiencia figuran también franja (por la Franja de Gaza) y mordida, que tantos espacios informativos han ocupado.

Aunque quizás los lectores se han decantado más por una defensa del lenguaje español y han votado por reivindicar atuendo frente al anglicismo 'outfit', tan de moda. Porque han sido varias palabras provenientes del inglés las que se recogen dentro de las veinte planteadas por los periodistas de Diario LA RIOJA: bluf, 'cáterin', espóiler, 'ningufoneo', pósit, selfi, 'vintage' y 'wasap'. En algunos casos ya han sido admitidas en el Diccionario de la Real Academia; en otros, se trata de extranjerismos extendidos pero no reconocidos por la institución.

Incluso figura un acrónimo creado en inglés: 'permacrisis'. Para mayor grandeza de ambas lenguas, la grafía se mantiene en castellano.

Aparecen también en el listado de vocablos propuestos términos con solera que no deberían caer en desuso, por su gran expresividad, como correveidile, y otros de potente sonoridad y de reciente incorporación al Diccionario, como chundachunda.

A los periodistas de LA RIOJA, en fin, no nos ha dado ningún yuyu elaborar el listado de términos, y pedimos perdón a los más impacientes por conocer la Palabra con Futuro 2025. Les garantizamos, eso sí, que no tardará en hacerse pública, que les sorprenderá y que está tomando ya forma de libro.

Alba Carballal

Alba Carballal (Lugo, 1992) es escritora, editora y arquitecta. En 2016 obtuvo una beca de residencia artística en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores de Córdoba, durante la que desarrolló su primera novela, 'Tres maneras de inducir un coma'. En 2021 publicó el álbum infantil 'Tu hogar en cualquier sitio'. 'Bailaréis sobre mi tumba' es su segunda novela. Gracias a una beca de la Fundación BBVA está desarrollando la tercera, 'Mudanzas nocturnas', que verá la luz en 2026. Ha sido redactora en Arquitectura Viva, guionista en los programas 'Late Motiv' y 'Locomundo', coordinadora de guion y guionista de ficción. También ha sido columnista en los periódicos regionales de Vocento. Codirigió, junto con Darío Adanti, el pódcast 'El milenarismo'. A día de hoy trabaja como guionista en varios proyectos audiovisuales y es editora y fundadora del sello editorial Plasson e Bartleboom.

Filóloga y escritora Ana María Tomás

XAna María Tomás (Jumilla, 1956) es filóloga, poeta, dramaturga, articulista y narradora. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia. Es ganadora de numerosos premios nacionales e internacionales de poesía, prosa, epístolas y artículos periodísticos. Es Primer Premio Nacional de Periodismo Fundación Mastia. Y autora del libreto de zarzuela 'El fantasma de la Tercia'. Tiene numerosas publicaciones en prosa y poesía. Ha sido recogida en más de una decena de antologías poéticas. Desde 1996 mantiene una columna semanal en prensa regional de Murcia. Es, también, autora de la novela 'Los hilos del miedo'.

Escritor y conferenciante Andrés Pascual

Andrés Pascual (Logroño, 1969) es un referente internacional en motivación y felicidad, escritor y conferenciante en cuatro continentes. Es el creador y director del primer posgrado en español sobre bienestar en las organizaciones, el Programa Executive Chief Happiness Officer de UNIR. Ha recorrido más de sesenta países buscando inspiración para sus libros, que atesoran medio millón de lectores en nueve idiomas y reconocimientos como el Premio Espasa Alfonso X El Sabio o el Premio Urano de Crecimiento Personal. Tras publicar nueve novelas y acompañar a miles de personas con sus obras de desarrollo personal, acaba de publicar 'El poder del entusiasmo'.

Escritor y guionista Bernardo Sánchez

Bernardo Sánchez Salas (Logroño, 1961) es escritor, guionista y dramaturgo. Galardonado en 2001 con el Premio Max de las Artes Escénicas por su adaptación escénica de la película 'El verdugo'. Coautor del guion de 'Los muertos no se tocan, nene', junto a David Trueba y José Luis García Sánchez, y de 'Los europeos', junto a Marta Libertad Castillo, y por la que fueron nominados al Premio Goya al Mejor Guion Adaptado. Miembro del equipo de guion de la serie 'Cuéntame cómo pasó' entre 2007 y 2010. Miembro de la Asociación Española de Historiadores de Cine. Autor de numerosas monografías cinematográficas, especialmente sobre Rafael Azcona, ha participado con artículos y/o ensayos en obras colectivas sobre temas, guionistas y realizadores del cine español. Es, también, Galardón de las Artes y la Cultura de La Rioja 2025.

Periodista y escritor Carlos Aganzo

Carlos Aganzo (Madrid, 1963) es periodista, escritor y poeta. Autor de una veintena de poemarios, ha publicado además numerosos ensayos y libros de viajes. Sus trabajos han merecido distinciones como el Premio Jaime Gil de Biedma, el Ciudad de Salamanca o el Premio Nacional de las Letras Teresa de Jesús. Colabora habitualmente con artistas plásticos y músicos, con algunos de los cuales ha grabado varios disco-libros. En 2010 se estrenó su 'Oda a Miguel Delibes' y en 2019, su ópera-cantata 'Ansur'. Como periodista ha sido subdirector del diario Ya, director de la revista cinematográfica Interfilms y director de los rotativos La Voz de Huelva, Diario de Ávila y El Norte de Castilla. Actualmente es director de la Fundación Vocento.

Periodista Carlos Santamaría

Carlos Santamaría Ruesgas (Logroño, 1980) es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y Máster en Periodismo Multimedia UPV/EHU-El Correo. Ha dirigido y presentado programas radiofónicos en la SER y Punto Radio La Rioja. Actualmente presenta los informativos de TVR, donde también conduce un programa de tertulia semanal. Desde hace una década cada domingo escribe un artículo de opinión en Diario LA RIOJA bajo el título de 'Anecdotario'.

Periodista Carmen Nevot

Carmen Nevot (Logroño, 1968) es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y lleva más de un cuarto de siglo dedicado al periodismo en diferentes medios de comunicación. Comenzó su actividad profesional en EFE, donde trabajó dos años como becaria y de ahí pasó a El Correo y TVR. A lo largo de su trayectoria también ha sido jefa de prensa de la Delegación del Gobierno en La Rioja y en el gabinete de comunicación de una empresa privada afincada en esta comunidad y en Navarra. Desde hace más de veinte años trabaja en Diario La RIOJA, donde actualmente se ocupa de la crónica de tribunales.

Filóloga y escritora Elvira Valgañón

Elvira Valgañón (Logroño, 1977) es licenciada en Filología Hispánica e Inglesa y escritora. En 2007 publicó 'Luna Cornata', su primera novela. La segunda, 'Invierno', una personal visión de la vida y las historias del mundo rural, apareció en 2017. En septiembre de 2020 publicó 'Línea de penumbra'. Como traductora, ha publicado los libros de poesía 'Nonsense', una antología de la obra poética del escritor y dibujante Edward Lear, y 'Cuando veas a mi madre, sácala a bailar', de Joan Baez. 'Fidela', que apareció en 2023, es su última novela.

Escritor y médico Fernando Sáez Aldana

Fernando Sáez Aldana (Haro, 1953) es «médico de profesión, escritor por vocación y músico por afición». Ha publicado una veintena de libros entre relatos breves, novelas, teatro, poesía, columna periodística y divulgación musical, y ha obtenido reconocimientos literarios entre los que destacan el Primer Premio Juan de la Cuesta de Cuento, el Premio Tiflos de Cuento, el Grano de café de plata del VII Premio Café Bretón, el XIII Premio de Narración Breve De Buena Fuente del Ayuntamiento de Logroño y el Premio a las Letras del Centro Riojano de Madrid. Su obra teatral 'Mujeres. Teatro a la carta' acumula más de 40 representaciones por la prestigiosa compañía riojana La Garnacha Teatro.

Periodista Jonás Sainz

Jonás Sainz (Agoncillo, La Rioja, 1967) es periodista con más de 30 años de carrera en Diario LA RIOJA (desde 1989), la mayor parte en la sección de Cultura y sus suplementos. Ha entrevistado a artistas e intelectuales como Mario Benedetti, Juan Antonio Bardem, Antonio López, Carmen Laffón, Pere Portabella, Joan Margarit, Joan Manuel Serrat, José Sacristán, Nuria Espert, Lola Herrera, José María Pou o Luis García Montero, entre otros. Ha sido, además, crítico de teatro durante ocho años. Comprometido personal y profesionalmente en impulsar la actividad cultural, ha hecho de la escritura en prensa parte activa de esta tarea. Fuera del periódico ha publicado artículos en revistas culturales, poemas sueltos en antologías y relatos.

Periodista José Ángel González

José Ángel González (Logroño, 1973) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca. Tras varios años como colaborador, pasó a formar parte de la plantilla de Diario LA RIOJA en 1999, empresa en la que ha desarrollado toda su carrera profesional. A lo largo de tres décadas de periodismo ha sido redactor en prácticamente todas las secciones del periódico y ha desempeñado funciones de jefatura y de edición en varias de ellas. En la actualidad es jefe de Información.

Filólogo, profesor y escritor José Ramón Alonso de la Torre

José Ramón Alonso de la Torre Núñez (Cáceres, 1957) es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y profesor de Secundaria desde 1981. Ha sido director de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura desde su fundación, en 2009, hasta 2023. Colabora en prensa escrita desde 1986. Escribe en medios de Vocento desde 1998. Primero, en El Semanal; desde 2005, en el HOY de Extremadura y desde 2023, en los periódicos del grupo. Ha publicado dos obras didácticas en gallego sobre el trabajo periodístico y, ya en castellano, dos recopilaciones de artículos, tres libros de viajes por la frontera hispanoportuguesa y cuatro novelas.

Periodista y escritora Marta Borruel

Marta Borruel Álvarez de Eulate (Pamplona, 1968) es licenciada en Ciencias de la información por la Universidad de Navarra y posgrado en Social Media por la EAE Bussiness School de Barcelona. Comenzó su trayectoria profesional en Navarra Hoy, y se forjó como periodista en ABC, pero pronto pasó a dirigir la comunicación corporativa de empresas e instituciones. Ha sido responsable de comunicación del Instituto de Calidad Agroalimentaria de Navarra, jefa de Gabinete del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y directora de Comunicación del Instituto de Tecnologías e Infraestructuras de Navarra. Desde 2019 trabaja en CaixaBank como gerente coordinadora de la comunicación regional. Ha colaborado con publicaciones especializadas. Es autora de cuatro libros: una guía gastronómica y tres novelas: 'De tapas por Pamplona', 'Tú no tienes la culpa', 'Que paren la rotativa' y 'Aura Negra'. En la actualidad, está trabajando en su cuarta novela.

Escritora Natalia Gómez Navajas

Natalia Gómez Navajas (Logroño, 1970) escribe novela negra «con pasión por las historias que se esconden en lo cotidiano». Sus libros -'Tras el objetivo', 'Buzali. El origen', 'Aras de venganza', 'La fiscal' y 'El testamento de los pasos perdidos'- exploran secretos, mentiras y personajes que se mueven entre la luz y la sombra de la vida diaria. Ha sido finalista en el Premio Cartagena Negra y galardonada con el II Premio Literatura Ilustrada Villa de Nalda e Islallana. Además de escribir, dirige el centro Fitbeat en Logroño. Disfruta del cine negro, del vino de su tierra «y de los pequeños misterios que se ocultan en los pueblos», y cree que «incluso el rumor más insignificante puede contener una verdad inquietante».

Periodista Olga Agüero

Olga Agüero Oláiz (Santander, 1969) es licenciada en Periodismo por la Universidad del País Vasco y Máster en Información Económica por la Universidad Complutense de Madrid, atesora una dilatada experiencia como redactora en medios de comunicación nacionales y locales. Durante una década formó parte del equipo de Ediciones del Norte SL. Ha sido directora de Comunicación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y jefa de prensa del Parlamento de Cantabria. Columnista de El Diario Montañés. Profesora de redacción y géneros periodísticos en la Universidad Europea del Atlántico. Decana del Colegio de Periodistas de Cantabria. Actualmente escribe en elDiario.es.

Abogado y periodista Pablo Sánchez

Pablo Sánchez (Santander, 1982) es licenciado en Derecho y periodista. Ejerce como abogado y es colaborador habitual en las secciones de Cultura y Opinión de El Diario Montañés. Escribe poesía y relatos que han sido publicados en diferentes medios culturales. Con 'Las mujeres en invierno' obtuvo en 2009 el Premio José Hierro de Poesía, convocado por el Ayuntamiento de Santander. En 2015 publicó el poemario titulado 'El pacto'.

Columnista Piedad Valverde

Piedad Valverde (Baza, Granada, 1962) es diplomada en Trabajo Social. A lo largo de su vida profesional se ha dedicado a promocionar a los jóvenes artistas en el Ayuntamiento de Logroño. Es, además, columnista de Diario LA RIOJA.

Periodista Pío García Tricio

Pío García Tricio (Logroño, 1970) es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Redactor del Diario LA RIOJA y columnista de los periódicos del grupo Vocento, para el que también ha cubierto los Juegos Olímpicos de Tokio y París, el Mundial de fútbol de Catar y la proclamación de León XIVcomo Papa.

Columnista Rosa Palo

Esther Baeza Navarro (Cartagena, 1969), diseñadora gráfica, trabajó durante años en publicidad. De 2008 a 2021 dirigió el FICC, Festival Internacional de Cine de Cartagena. En 2007 comenzó a publicar un blog llamado Rosa Palo y, bajo ese nombre, se incorporó en 2011 como columnista al periódico La Verdad. En 2019 pasó a colaborar en los diarios de Vocento donde, además de escribir columnas de opinión en 'A la última', publica una entrevista semanal ('Vermú de domingo'), críticas de series de televisión y reportajes de verano. En 2022 fue finalista del XLIII Premio Internacional Afundación de Periodismo Julio Camba.

Periodista Solange Vázquez

Solange Vázquez (Ortuella, Vizcaya, 1975) es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco (UPV-EHU). Se incorporó a El Correo en 1998. Ha trabajado en las secciones de Reportajes, Política, Internacional y Local, donde fue delegada de la edición de Margen Izquierda y, posteriormente, responsable del área de información vecinal. Actualmente desempeña su labor en la sección de Vivir. Además del periodismo le gusta «dibujar, leer poesía, Galicia y los martinis preparados (quizá no por ese orden)».