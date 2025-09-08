Los vehículos de segunda mano en La Rioja suben el 12,4%, por encima de la media

Lr logroño. Lunes, 8 de septiembre 2025, 21:07 Comenta Compartir

El precio medio de oferta del vehículo de ocasión se situó en 18.086 euros, lo que representa un incremento interanual del 8,4% respecto al mismo mes de 2024, según el barómetro de coches.net. Así, el precio promedio de un vehículo de segunda mano marca nuevos máximos en agosto, lo que supone el valor absoluto más alto registrado en los últimos 31 meses.

El precio ha subido en todas las comunidades autónomas. Navarra lideró el crecimiento con un repunte del 25,1%, de manera que se alcanzan los 18.700 euros. Y siguieron Canarias, con una subida del 17,4%, y La Rioja, con el 12,4%, para poner estos vehículos a un precio medio de 16.002 euros, de manera que estas regiones repiten entre las de mayores incrementos tras el fuerte avance del mes anterior. Al contrario, Aragón, País Vasco y Madrid fueron las comunidades con menores subidas interanuales, por debajo de la media nacional de 8,4%.

En lo que a ventas se refiere, agosto finalizó con un total de 166.448 unidades vendidas, según datos de Ideauto.net, el 2,7% más que el mismo periodo del año anterior.

Y por tipo de combustible, las motorizaciones tradicionales siguen fuertes y lideran el ranking de precios. Los vehículos de gasolina siguen en cabeza, de manera que este mes de agosto han ocupado casi el 38% de las ventas del sector de la ocasión. Siguen los diésel, que mantienen posición como opción destacada con el 49% de las unidades vendidas. En paralelo, los eléctricos e híbridos siguen en descenso interanual. Los coches seminuevos, de menos de un año, siguen a la baja, pero superan los 36.500 euros.