El peligro de convivir con la Nacional 113 Los vecinos de esta pedanía cerverana denuncian la situación de la travesía, por la que los camiones y vehículos ligeros pasan a gran velocidad, y piden soluciones

Un depósito de un camión en mitad de la travesía de Valverde después de un accidente con un todoterreno.

Sanda Sainz Sábado, 27 de septiembre 2025, 19:26 | Actualizado 19:34h. Comenta Compartir

La Asociación de Vecinos de Valverde ha dicho ¡basta ya! ante la situación de peligro constante que sufren los habitantes de esta pedanía cerverana por la carretera Nacional 113. Esta vía atraviesa la zona nueva del casco urbano de lado a lado y carece de pasos de peatones por lo que cruzar se han convertido en un riesgo para la población ante los incumplimientos del límite de velocidad legal.

«Los vecinos entendemos que la normativa estatal no permita instalar rotondas que podrían reducir la velocidad a la entrada y salida del pueblo, ni pasos de peatones, pero existen otro tipo de medidas como radares de tramo o señalización disuasoria», comentan desde este colectivo.

Un vehículo que chocó con un camión y muro del jardín de una casa afectada. Asociación de Vecinos de Valverde

Explican que esta carretera facilita la unión del sur de Francia con el sur de España, Pamplona con Madrid, y tiene un tráfico elevado, principalmente de vehículos pesados que proceden o se dirigen a la Autovía A-15.

«Los camiones de 40 toneladas circulan a velocidades superiores a la permitida. Esto nos preocupa porque entendemos que un camión de gran tonelaje necesita de muchos metros para frenar y la maniobrabilidad de los mismos es limitada», lamentan y añaden que «también los vehículos ligeros suponen un grave riesgo porque pasan a más de 90 kilómetros por hora».

Es un riesgo cruzar a pie o en coche la carretera y se necesitan medidas urgentes antes de que ocurra alguna desgracia

Aseguran que recientemente algunos valverdeños han estado a punto de ser atropellados y se han producido frenazos y pitadas por no respetar la velocidad establecida, por no hablar de los accidentes ocurridos en los últimos años que han afectado incluso a muros de las viviendas.

También ponen sobre la mesa la «irresponsabilidad de muchos conductores que utilizan el arcén como carril de deceleración cuando van estacionar, circulando a gran velocidad por las inmediaciones de aceras y generando peligro en las intersecciones de las calles para los vehículos que van a acceder a la carretera, cuando tienen que asomarse para realizar la incorporación».

A tal extremo se ha llegado que lo extraño es ver conductores a 50 kilómetros por hora, que es la velocidad permitida. «Últimamente hemos detectado una falta de escrúpulos, la ausencia de señalética en la travesía (antes había pero por dejadez en el mantenimiento se desinstaló) hace que muchos superen los 120 kilómetros por hora», critican ellos.

Además, indican que hace meses informaron de la existencia de un socavón junto a una arqueta en el arcén de la carretera que los propios vecinos han tenido que señalizar y que ninguna administración ha solucionado. Piden que el Ayuntamiento de Cervera vele por la seguridad de los viandantes y dicen que «el vigilante de mantenimiento del tramo que está subcontratado al servicio de conservación de carreteras de la Junta de Castilla y León tampoco ha solventado el problema. Únicamente se han realizado fotografías e informes».

Siniestros graves

Valverde tiene la singularidad de ser un punto en el que limitan cuatro comunidades autónomas (La Rioja, Navarra, Aragón y Castilla y León). De hecho, una parte de la zona nueva (Torres de Montecierzo) pertenece a Tarazona. En el caso del tramo de la N-113 entre Cintruénigo y La Rioja, que pasa por el término municipal de Fitero, afirman que el mantenimiento corresponde a la administración foral de Navarra. Los vecinos manifiestan el temor que sienten al circular por aquí teniendo en cuenta los accidentes mortales que se producen (citan tres graves con ocho muertos), algo que se suma a la situación que sufren con la travesía y les tiene en vilo.

Entre Valverde y Cintruénigo se han producido varios accidentes mortales y solicitan revisar el tramo

«Es una cifra altísima de fallecidos ante la cual no se han tomado medidas. Solo esperan a que esté terminada la A-15 para lo cual quedan al menos más de diez años», denuncian.

Solicitan a la demarcación de carreteras de Navarra que revise el tramo y elimine la posibilidad de adelantar en zonas conflictivas en las que la visibilidad está mermada por los camiones de gran volumen y por los pequeños cambios de rasante y dirección de la vía. «Nosotros, como usuarios habituales, no adelantamos porque conocemos el peligro y circulamos con incertidumbre por lo que pueda ocurrir ya que dependemos del resto de conductores. En cualquier momento puede producirse una desgracia», temen.

«En un pueblo de menos de doscientos habitantes, limítrofe con cuatro comunidades autónomas, consideramos que nuestros problemas no son relevantes para las administraciones regionales. Sin embargo las muertes por el tráfico de la carretera dicen lo contrario», terminan.

