Un vecino pide «respeto al descanso nocturno»

Cambio de centro de salud

El Teléfono del Lector de hoy comienza con la llamada de un vecino de la zona centro de Logroño, concretamente del entorno de El Espolón. «Los que vivimos allí desde hace muchos años vamos al centro de salud Espartero», expone el remitente. «Nos pilla muy lejos y resulta peor aún para la gente muy mayor con problemas de movilidad», añade para después hacer un llamamiento con el objetivo de que esa población cambie de ambulatorio. «Dado que en la zona centro tenemos una población elevada de la tercera edad, estaría bien que nos asignasen como nuevo centro médico el de La Villanueva, para poder llegar andando o en coche», solicita.

Respeto al descanso nocturno

Seguimos en Logroño. La remitente de esta llamada dice vivir cerca del centro de la ciudad, pero no en las zonas de «más bullicio y ruido», como Bretón de los Herreros o la plaza del Mercado. Aun así, asegura encontrar dificultades para descansar muchos fines de semana. «Aquí no hay bares nocturnos ni discotecas, pero mucha gente tiene la manía de ir gritando por la calle cuando vuelve de fiesta, y eso hace que nos despertemos y que después nos cueste conciliar de nuevo el sueño», expone. «Me parece muy bien que los jóvenes salgan y disfruten, pero que lo hagan respetando el descanso de los demás», añade, para realizar una petición final: «Les ruego que no se queden hablando por la calle a altas horas de la madrugada».

«Carnaval, sí; Halloween, no»

Muchas localidades riojanas celebran este fin de semana el Carnaval y un lector quiere salir en defensa de este tipo de fiestas. «Me encanta ver a la gente disfrazada porque me recuerda a cuando yo era joven y salía; es uno de mis días favoritos del año», apunta antes de ponerlo en comparación con otras celebraciones más recientes. «Me gusta que la gente se disfrace en Carnaval, pero no tanto que lo hagan el 31 de octubre;es una moda que ha llegado de otros países y no me convence», argumenta. La llamada concluye con una especie de lema: «Carnaval, sí;Halloween, no».

«Una pena» que tantas tiendas cierren

Los comercios son el objeto de la siguiente llamada de la sección. Un lector de la capital riojana quiere manifestar su «más profunda pena» por el cierre continuado de muchas de las tierras «de barrio» de la ciudad. «Son continuas las noticias que leo en este periódico de establecimientos que no continúan abiertos y eso no me gusta», expone el remitente. «En algunos casos, se van porque se jubilan, pero es una lástima que no encuentren a nadie que quiera continuar con ese negocio», apostilla. Por último, este vecino de Logroño lanza una reflexión al aire: «Va a llegar un momento en el que solo nos queden los supermercados y, a los más jóvenes, las compras por internet; ese es el futuro que nos espera».

El «peligro» de los patinetes

Concluye la sección de hoy con una remitente de la capital riojana, quien quiere alertar del «peligro» que representan las personas que circulan por las aceras con sus patinetes en vez de por la carretera. «Algunos son respetuosos y van a una velocidad adecuada, pero muchos van demasiado rápido y, para cuando te quieres dar cuenta, los tienes encima», expone esta mujer, quien solicita «más civismo» a los dueños de ese transporte. «Hace años pasaba lo mismo con las bicicletas y ahora parece que se han calmado, pero no puede ser que tengamos que ir con mil ojos cuando salimos a dar un simple paseo», considera.

... y La Guindilla Poca visibilidad en el cruce de Nalda

Explica el lector que nos envía la foto que la ha tomado en la rotonda de Nalda que conecta con el camino Diseminado. «Cada día dejan los contenedores más cerca de la carretera habiendo sitio suficiente en el arcén». Continúa diciendo que se ha ganado en limpieza, eso sí, pero ahora se ha perdido en visibilidad en una curva en la que es perentorio tener capacidad de ver lo que viene por delante», subraya.

