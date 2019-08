«No le vamos a pedir la Luna sino llevar a cabo las políticas acordadas» Miércoles, 28 agosto 2019, 07:28

«Su discurso de ayer [por el lunes] fue demasiado conciliador pero no se puede gobernar para todos», le recordó Henar Moreno en su primera intervención a Concha Andreu. Una frase que posteriormente fue empleada como arma arrojadiza por PP y Cs contra la candidata y que precisó de cierta modulación. «Mientras mantenga sus compromisos, nos tendrá como sus más fieles colaboradores. Si no es así, nos encontrará enfrente», le recordó Moreno tras lamentar la tardanza del acuerdo de gobierno con Podemos. «Lo que preocupa a los riojanos es construir una sociedad más justa, más solidaria y con más derechos. Nuestro apoyo no es un cheque en blanco: está condicionado al acuerdo programático suscrito y recientemente ratificado», recordó a los socialistas. «No le vamos a pedir la luna sino llevar a cabo las políticas de izquierda que hemos acordado», completó.

«No nos defraude», le pidió Moreno a Andreu antes de instarle a comenzar a incluir las claves de su pacto en el primer gran reto de su Ejecutivo, la redacción de los Presupuestos del 2019. En su turno de réplica, y después de las andanadas recibidas desde la oposición, Moreno matizó: «Gobernará para todos, pero no en función de las necesidades de todos» ya que «tras 24 años primando a los más ricos de esta comunidad toca primar a los más desfavorecidos».