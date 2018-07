«Vamos a pactar hasta con el diablo por desbloquear la reforma»

El diputado regional de Cs, Tomás Martínez Flaño, hizo ayer un llamamiento al PP para que «no retenga» la proposición de ley de reforma del Estatuto pactada con su grupo, acusando al portavoz parlamentario de los populares, Jesús Ángel Garrido, de demorar el registro del documento consensuado desde hace ya más de una semana. «La Rioja no se merece un Gobierno errático y vacío, que hoy tiene prisa por una cosa y mañana la paraliza, que nos lleva al caos y tiene como única respuesta esperar a que las cosas se arreglen solas», denunció Flaño para censurar la «falta de interés» del PP para perpetuar los privilegios para con diputados y miembros del Ejecutivo que recoge el actual Estatuto.

Una crítica que el también vicepresidente primero de la Mesa del Parlamento hizo extensiva al PSOE por no asumir el texto alegando que una reforma de tal calado debe ser global y no sustanciarse en un puñado de puntos. «Los viejos partidos siguen jugando al despiste», aseveró lamentado que la ponencia que lleva meses trabajando en la cuestión no se dé ya por finiquitada como propone Cs. Flaño inscribió la proposición de ley en el afán de agilizar el trámite. «Si se llega al acuerdo necesario antes del 31 de diciembre, hay tiempo de que el nuevo Estatuto sea sancionado en las Cortes esta legislatura», aventuró asegurando que Cs cumplirá su compromiso. «Estamos dispuestos a pactar hasta con el diablo para desbloquear la reforma», concluyó.