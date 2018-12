«Vamos a dar la batalla por los Presupuestos que protegerán a La Rioja de las políticas de Sánchez» El consejero de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez, durante la entrevista que concedió a Diario LA RIOJA. :: DÍAZ URIEL Alfonso Domínguez, consejero de Admón. Pública y Hacienda, se resiste a dar por fracasado el proyecto del 2019 y apela para ello a Cs, partido «con el que hemos conseguido que la Comunidad esté mejor que en el 2015» MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ Logroño Domingo, 9 diciembre 2018, 21:07

Alfonso Domínguez no tira la toalla. Se enfrenta al más que posible rechazo parlamentario a su proyecto presupuestario, pero es un escenario que rehuye observar. Al contrario, el consejero apela a Ciudadanos (Cs) a replantearse «su negativa a negociar» unas Cuentas que «nos protegerán de las políticas del Gobierno de España» y contra las que la Comunidad no puede articular decretos-ley pues el Estatuto de Autonomía no le otorga esa capacidad.

-Previsiblemente dentro de dos semanas se celebrará el debate de las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos regionales. Unas Cuentas condenadas al fracaso...

-El Gobierno de La Rioja no está en esa tesitura. Nosotros hemos cumplido nuestra obligación estatutaria de presentar los Presupuestos y de negociarlos porque estamos en minoría. Hemos hablado con los tres grupos de la oposición, incluso después de presentadas las enmiendas a la totalidad, y seguimos con la mano tendida, sobre todo a Cs que, si bien nunca ha apoyado nuestros Presupuestos, sí ha permitido que con su abstención saliesen adelante. Es el momento de seguir negociando y dar la batalla.

-Está negando la mayor. El portavoz parlamentario de Cs, Diego Ubis, asegura que el Gobierno no ha negociado con su formación. ¿Miente el señor Ubis?

-Lo cierto es que el presidente Ceniceros tuvo la iniciativa de llamar a Cs. Fue una reunión larga en el Parlamento y les propusimos medidas muy concretas que Cs está acordando en otras comunidades: educación gratuita de 0 a 3 años (Murcia y de Madrid), rebaja de impuestos (Madrid), y cuota cero para autónomos y creación de empleo (Madrid). Y lo hicimos antes de presentar el proyecto de ley. En esa reunión, Cs ratificó lo que ya había dicho en junio y en septiembre: que no negociaría. Pero por nuestra parte ha habido una clara voluntad. Insisto. No decaemos. Son los Presupuestos que necesita La Rioja y los mejores de la legislatura.

-¿Los mejores? ¿Por qué?

-Porque nos servirán para que la Comunidad mantenga el liderazgo económico y en la prestación de servicios públicos en España. Y porque nos protegerán de los posibles vaivenes económicos que vengan como consecuencia de las políticas del Gobierno de España, que apuesta por subir el gasto público sin control, elevar de forma masiva los impuestos y cargar con más cotizaciones sociales a los autónomos. Nosotros queremos hacer todo lo contrario. Por eso es más importante que nunca tener Presupuestos y no cejaremos en dar la batalla para lograrlo.

-¿En qué fundamenta su esperanza estando en un momento marcado por el horizonte electoral?

-En la esperanza de que las propuestas que hacemos son buenas para el crecimiento económico y social de La Rioja. Seguro que todos hemos cometido errores a lo largo de la legislatura, lo reconozco abiertamente, pero debemos ser capaces de superar esos errores y las diferencias por el bien de la Comunidad. A partir de ahí, si hay tácticas electorales en los partidos de la oposición, no soy yo quién debe decirlo.

-Imagine que las Cuentas se devuelven al Gobierno, lo nunca visto en más de un cuarto de siglo, y se prorrogan las del 2018.

-Cuando llegue ese momento, si llega, explicaremos a los riojanos cuáles son las consecuencias de la actuación del resto de los grupos parlamentarios. Ahora no. Ahora es el momento de explicarles en qué mejorará sus vidas si se aprueban estos Presupuestos.

-Habla de «errores que todos hemos podido cometer en esta legislatura». Haga autocrítica.

-Pues seguro que se han cometido, pero la verdad es que hemos cumplido con los acuerdos y la Comunidad está hoy mejor en cualquier indicador que en el 2015. Y eso ha sido gracias a la colaboración y a la ejecución de un acuerdo de investidura. Ahora bien, llegado un punto en el que un partido que ha ido trabajando conjuntamente con otro a largo de toda la legislatura se separa y no quiere negociar, creo que la primera razón es puramente electoralista. En todo caso, y como bien dice el presidente Ceniceros, a los riojanos les va mejor cuando los políticos llegan a acuerdos.

-Siguiendo esa teoría, lo ideal para todos los ciudadanos es que ningún partido obtenga mayoría absoluta en las elecciones de mayo...

-Bueno, cuando ha habido mayorías absolutas a los riojanos también les ha ido muy bien. Los últimos cuatro años no son más que la consolidación de las políticas que en los 20 anteriores han tenido muchísimo éxito y que nos han permitido lograr esa línea ascendente en todos los indicadores. Pero si los ciudadanos deciden que el Parlamento tiene que cobijar más partidos nuestra obligación es llegar a acuerdos.

«Obligados» a pactar

-¿Cuál es su interpretación de lo ocurrido en Andalucía?

-La aparición de más partidos es la materialización de esa interpelación que hacen los ciudadanos a los políticos a que se pongan de acuerdo para poder asegurar la gobernabilidad de las instituciones. No voy a hacer una valoración política como miembro del Gobierno regional de lo ocurrido en Andalucía, pero sí me siento interpelado como representante político a saber que tengo que profundizar en esa obligación de llegar a acuerdos para mejorar la vida de los ciudadanos.

-¿Qué le parece el cambio de decisión del presidente Sánchez, dispuesto ahora a presentar los Presupuestos del Estado en enero?

-Lo que hace, ni más ni menos, es cumplir con su obligación constitucional. Pero políticamente casi preferimos que no lo haga porque es un proyecto nocivo para la economía española y el estado del bienestar, que ahondará en la desaceleración como ya ocurrió en los años 2007, 2008 y posteriores. El presidente está gestionando ahora unos buenos Presupuestos, los que le dejó el Gobierno anterior, y quizás sería mejor para España que siguiesen esas Cuentas hasta que decida convocar elecciones.

-¿Cuánto cuesta elaborar la ley más crucial de todo Ejecutivo?

-No se puede establecer una cuantificación. Pero el alineamiento de nuestras Cuentas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las primeras que lo hacen en toda España y que nos permiten liderar a nivel nacional la política hacia la Agenda 2030, empezó a trabajarse en diciembre del año pasado. Por cierto, que aprovecho esto para expresar que tenemos ciertas dudas sobre la posición contraria, sobre todo de Ciudadanos y del PSOE, cuando el presidente Sánchez está empezando a hablar, empezando, de los ODS. Ha sido un año de intenso trabajo para muchísimos empleados públicos y altos cargos. Por eso, yo estoy muy de acuerdo con las palabras de agradecimiento de la alcaldesa Cuca Gamarra a los empleados públicos del Ayuntamiento de Logroño por el trabajo realizado en el proyecto de Cuentas municipales del 2019 para que después, por intereses electorales seguramente, no puedan salir adelante.