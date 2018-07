Los ahorradores con un perfil conservador o muy conservador llevan unos años verdaderamente trágicos. Sobre todo aquellos que han invertido su dinero en renta fija y no quieren correr riesgos. Pues bien, estos, los de la renta fija, tienen una cruz que se llama inflación. El ahorrador conservador mantendrá seguro el capital, que conste que para mí es lo más importante, pero con la inflación pierde dinero. Cuando hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda, siendo ésta mayor que la oferta, se produce una subida de los precios y por tanto una pérdida del valor del dinero porque con la misma cantidad puedes comprar menos cosas. Y a eso se le denomina inflación. Por tanto si en la renta fija obtenemos el 0,50% de rentabilidad y la inflación (pérdida de valor) es del 2%, en realidad estamos perdiendo el 1,50% del valor de todo nuestro capital invertido. Recordemos que hay vida más allá de la renta fija, que es la renta variable. Pero para ello hay que tener el perfil adecuado y estar dispuesto a correr el riesgo de perder bastante más que la inflación o, por el contrario, a ganar bastante más que el 0,50%. ¡Tú decides! Hay un sistema de inversión en renta variable llamado Value Investing que en realidad significa invertir en valor. Voy a explicar en qué consiste, pero no con la idea de que el lector individualmente lo aplique sino para que cuando invierta su capital en una gestora de inversión y le hablen del concepto Value Investing, ya sepa de qué se trata. Consiste en comprar acciones, que tras severos «análisis fundamentales», estamos convencidos que su precio actual es más bajo que su valor real. Esa diferencia entre precio y valor real es el beneficio futuro que nos va a dar la acción y se denomina «margen de seguridad». Uno de los que mejor aplican esta teoría de inversión es el gran oráculo de Omaha, Warren Buffett. Este extraordinario personaje mantiene que precio es lo que pagas y valor, lo que recibes. Aquí solemos decir que es de necios confundir valor con precio. El Value Investing se basa en que inicialmente los mercados no son siempre eficientes y por diferentes motivos el precio de la acción no refleja su verdadero valor intrínseco. Y ese pequeño margen es del que nos queremos aprovechar. La cuestión, y el verdadero acierto, es saber detectar esas empresas cuyas acciones no reflejan su verdadero valor, es decir, localizar en el mercado bursátil todas aquellas acciones infravaloradas. Los analistas de este sistema ponen tres requisitos para seleccionar las empresas y analizar sus acciones: - Que sean negocios sencillos con crecientes flujos de caja. - Que la empresa tenga un buen equipo gestor. - Que la empresa esté en buena situación financiera y con niveles de endeudamiento controlados.

Hay un relato muy interesante que caricaturiza al mercado de renta variable. En un bullicioso corro de brokers de Wall Street uno de ellos gritó «¡really excell!», el de al lado con tanto ruido entendió «excell» y el de su lado creyó oir «sell» (vender) y comenzó a gritar «¡sell, sell, sell!», todos le siguieron y nadie quería quedarse sin vender. Y la acción cayó a mínimos. Por el contrario, un bróker dijo «good bye», el de al lado creyó oír «bye» y el de su lado «buy» (comprar) y todos como descosidos comenzaron a comprar subiendo la acción a máximos históricos sin ningún motivo económico aparente. Espero que no actúen así los gestores de Value Investing.