El velo, las terrazas y los aviones, en el Teléfono del Lector La sección aborda este viernes quejas sobre las terrazas, los vuelos desde Agoncillo y la prohibición del velo

Un bolardo cortado en la calle Bretón de los Herreros de Logroño, hoy en La Guindilla.

Viernes, 3 de octubre 2025

Contra los símbolos religiosos

Carmen abre hoy la sección para aportar su punto de vista sobre la polémica suscitada por la prohibición del portar hiyab en el interior del IES Sagasta. A su juicio la medidas «es absolutamente normal» teniendo en cuenta el carácter laico de nuestro país y la condición de instituto público del centro. «Nos ha costado años sacar los crucifijos de las aulas y no cabe ahora un paso atrás permitiendo sobre símbolos religiosos en lugares que son de aprendizaje, socialización y libertad», opina.

«Represión» para las mujeres musulmanas

El mensaje de Antonio alude a la misma cuestión. En su caso, poniendo el foco en el sentido de «represión» para las mujeres que implica el uso del velo. «Parece mentira que una parte de la izquierda lo defienda cuando supone una sumisión para las jóvenes», razona para preguntarse «por qué nadie se atreve a decir esta obviedad». «El buenismo hace comulgar a algunos con ruedas de molino», comenta antes de invitar a los defensores del hiyab a «que viajen a todos esos países donde es común y vean con sus propios ojos qué significa».

«La fotografía más cutre de Logroño»

Almudena es una veterana lectora que telefonea para censurar la «fotografía tan cutre» que ofrece Logroño y sus terrazas. Se refiere a cómo se apilan por las noches «en los lugares más insospechados», convirtiendo esas hileras de mesas y sillas con marcas de bebidas amarradas a árboles y farolas «en una imagen ya de marca de la ciudad».

Vuelos que no llegan

Ramón explica que frecuenta Madrid por razones labores y solía desplazarse en avión hasta la capital. «Últimamente he dejado de hacerlo –indica en su llamada– porque la fiabilidad del vuelo es muy escasa y no son pocas veces la que se desvían a otros aeropuertos a la vuelta porque Agoncillo ya está cerrado». Este apunte le lleva a maliciar que «para qué plantear conexiones a Barcelona u otros destinos, cuando lo importante de verdad es que el único vuelo de que disponemos llegue a tiempo y sea una opción segura».

Buen trato en el polideportivo Lobete

El siguiente lector quiere dejar constancia pública del «excelente trato» que ha recibido recientemente en el polideportivo Lobete. Comenta que, por diferentes circunstancias, tuvo que solicitar el cambio de horario de una actividad. «Llamé con muy poquitas esperanzas de que me hicieran caso, pero se desvivieron por poder ajustarse a mis necesidades», dice. Y concluye:«Da gusto cuando te topas con gente que trata de hacer bien su trabajo».

Columnas que merecen la pena leer

José Miguel desea valorar el «alto nivel» que a su parecer ofrecen la mayoría de los columnista que escriben en Diario LA RIOJA. «Leo a todos con interés porque todos merecen la pena, cada uno en su estilo y con sus inquietudes, aunque a veces no comparta sus puntos de vista», prologa para destacar, como ejemplo, la última colaboración de Maite Fernández Obama titulada 'Meones'. «Totalmente de acuerdo con ella», señala.

Un resalto «que rompe los bajos»

Cierra la sección Aarón para centrar la atención en un resalto que ha merecido decenas de críticas en otras llamadas previas: el de la calle Sequoias, en la zona sur de Logroño. «Es increíble que siga ahí y no se rebaje; es tan elevado que rompe los bajos de los coches», avisa.

Una lectora envía la imagen de un poste metálico cortado en la calle Bretón de los Herreros de Logroño. «El pasado martes estaba tomando algo en uno de los bares de la zona y en cuestión de veinte minutos, vi tropezarse a tres personas», explica. Pide que señalicen el lugar «por el que tantas personas pasan cada día porque está justo en la entrada a la Laurel», concluye.

