Viento en Logroño, en una imagen de archivo. Irene Jadraque/Sadé Visual

Valdezcaray registra esta madrugada la racha de viento más fuerte del país, con 121 kilómetros por hora

La Rioja

Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:17

La estación de esquí riojana de Valdezcaray ha registrado esta pasada madrugada la racha de viento más fuerte que se ha dado en todo el país, que ha alcanzado los 121 kilómetros por hora.

La de Enciso, por su parte, anotó una racha de 72 kilómetros por hora, y la de Alfaro de 44, mientras la de Logroño-Agoncillo registró una racha de 32 kilómetros por hora.

Así se desprende de los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), según informa Europa Press.

